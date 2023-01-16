В Сочи и городах Ставрополья снимали «Чебурашку». Показываем, где именно

Краснодарский край, Вся Россия

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  • Кадр из трейлера фильма «Чебурашка», реж. Дмитрий Дьяченко, 2023 год © Скриншот видео с YouTube-канала Central Partnership
    Кадр из трейлера фильма «Чебурашка», реж. Дмитрий Дьяченко, 2023 год © Скриншот видео с YouTube-канала Central Partnership

В Сочи снимали большинство эпизодов отечественного фильма «Чебурашка», который вышел на широкие экраны 1 января

Лента за три дня окупила свой бюджет в 850 млн рублей, впоследствии став самым кассовым фильмом в российском прокате за всю его историю, обогнав легендарного «Аватара». 16 января стало известно, что сборы фильма превысили 4 млрд рублей.

Съёмки стартовали в сентябре 2021 года в Сочи. Локациями послужили местный парк «Дендрарий», санаторий имени Орджоникидзе и набережная. Так, дом Гены построили на территории оздоровительного учреждения, но только его внешнюю часть — башню и зимний сад. Остальные элементы жилища воссоздавали в павильоне.

  • Кадр из трейлера фильма «Чебурашка», реж. Дмитрий Дьяченко, 2023 год © Скриншот видео с YouTube-канала Central Partnership
    Кадр из трейлера фильма «Чебурашка», реж. Дмитрий Дьяченко, 2023 год © Скриншот видео с YouTube-канала Central Partnership

Во время съёмок в «Дендрарии» парк не закрывался и работал в обычном режиме, посетители и сотрудники могли издалека наблюдать за процессом, но сами не участвовали (зато ушли домой с апельсинами). 

  • Кадр из трейлера фильма «Чебурашка», реж. Дмитрий Дьяченко, 2023 год © Скриншот видео с YouTube-канала Central Partnership
    Кадр из трейлера фильма «Чебурашка», реж. Дмитрий Дьяченко, 2023 год © Скриншот видео с YouTube-канала Central Partnership

Руководство парка выдвинуло жёсткое требование: не трогать растения. Поэтому команде пришлось делать собственные газоны и клумбы. Как рассказала сотрудница парка Галина Солтани, съёмочная группа соблюдала все условия безопасности для флоры территории. Для нескольких сцен пришлось перекрасить заборчики, но потом им вернули прежний цвет. 

  • Кадр из трейлера фильма «Чебурашка», реж. Дмитрий Дьяченко, 2023 год © Скриншот видео с YouTube-канала Central Partnership
    Кадр из трейлера фильма «Чебурашка», реж. Дмитрий Дьяченко, 2023 год © Скриншот видео с YouTube-канала Central Partnership

Также съёмки прошли в Кисловодске, Пятигорске и Ессентуках. Так, в Кисловодске работы велись на улице Карла Маркса и Курортном бульваре в центре города. Попала в кадр и кисловодская колоннада. В этом же городе находится и магазин шоколада, которым по сюжету владеет дочь Гены. 

Во время съёмок масштабной сцены с апельсинами было задействовано 6 тонн апельсинов. 

Фильм об ушастом зверьке из далёкой апельсиновой страны не является экранизацией рассказов Эдуарда Успенского, это самостоятельный проект.

Лента получила смешанные отзывы. Некоторые критики и зрители остались недовольны образом Чебурашки, называли его страшным, а работу художника — неряшливой.

  • Кадр из трейлера фильма «Чебурашка», реж. Дмитрий Дьяченко, 2023 год © Скриншот видео с YouTube-канала Central Partnership
    Кадр из трейлера фильма «Чебурашка», реж. Дмитрий Дьяченко, 2023 год © Скриншот видео с YouTube-канала Central Partnership

Продюссер фильма заявил, что кино станет началом франшизы. Впрочем, это совсем не удивительно — в индустрии принято выжимать из успешных проектов все соки. В данном случае, апельсиновые.

  • Кадр из трейлера фильма «Чебурашка», реж. Дмитрий Дьяченко, 2023 год © Скриншот видео с YouTube-канала Central Partnership
    Кадр из трейлера фильма «Чебурашка», реж. Дмитрий Дьяченко, 2023 год © Скриншот видео с YouTube-канала Central Partnership

Семейный фильм «Чебурашка» продолжает идти в кинотеатрах. Значительную часть сеансов отдают именно этому проекту. Однако через несколько дней на широкие экраны выйдет вторая часть «Аватара» и, скорее всего, притормозит сборы отечественной ленты.

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