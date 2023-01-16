В Сочи и городах Ставрополья снимали «Чебурашку». Показываем, где именно

Кадр из трейлера фильма «Чебурашка», реж. Дмитрий Дьяченко, 2023 год © Скриншот видео с YouTube-канала Central Partnership

Кадр из трейлера фильма «Чебурашка», реж. Дмитрий Дьяченко, 2023 год © Скриншот видео с YouTube-канала Central Partnership

В Сочи снимали большинство эпизодов отечественного фильма «Чебурашка», который вышел на широкие экраны 1 января

Лента за три дня окупила свой бюджет в 850 млн рублей, впоследствии став самым кассовым фильмом в российском прокате за всю его историю, обогнав легендарного «Аватара». 16 января стало известно, что сборы фильма превысили 4 млрд рублей. Съёмки стартовали в сентябре 2021 года в Сочи. Локациями послужили местный парк «Дендрарий», санаторий имени Орджоникидзе и набережная. Так, дом Гены построили на территории оздоровительного учреждения, но только его внешнюю часть — башню и зимний сад. Остальные элементы жилища воссоздавали в павильоне.

Кадр из трейлера фильма «Чебурашка», реж. Дмитрий Дьяченко, 2023 год © Скриншот видео с YouTube-канала Central Partnership

Во время съёмок в «Дендрарии» парк не закрывался и работал в обычном режиме, посетители и сотрудники могли издалека наблюдать за процессом, но сами не участвовали (зато ушли домой с апельсинами).

Кадр из трейлера фильма «Чебурашка», реж. Дмитрий Дьяченко, 2023 год © Скриншот видео с YouTube-канала Central Partnership

Руководство парка выдвинуло жёсткое требование: не трогать растения. Поэтому команде пришлось делать собственные газоны и клумбы. Как рассказала сотрудница парка Галина Солтани, съёмочная группа соблюдала все условия безопасности для флоры территории. Для нескольких сцен пришлось перекрасить заборчики, но потом им вернули прежний цвет.

Кадр из трейлера фильма «Чебурашка», реж. Дмитрий Дьяченко, 2023 год © Скриншот видео с YouTube-канала Central Partnership

Также съёмки прошли в Кисловодске, Пятигорске и Ессентуках. Так, в Кисловодске работы велись на улице Карла Маркса и Курортном бульваре в центре города. Попала в кадр и кисловодская колоннада. В этом же городе находится и магазин шоколада, которым по сюжету владеет дочь Гены. Во время съёмок масштабной сцены с апельсинами было задействовано 6 тонн апельсинов.

Фильм об ушастом зверьке из далёкой апельсиновой страны не является экранизацией рассказов Эдуарда Успенского, это самостоятельный проект. Лента получила смешанные отзывы. Некоторые критики и зрители остались недовольны образом Чебурашки, называли его страшным, а работу художника — неряшливой.

Кадр из трейлера фильма «Чебурашка», реж. Дмитрий Дьяченко, 2023 год © Скриншот видео с YouTube-канала Central Partnership

Продюссер фильма заявил, что кино станет началом франшизы. Впрочем, это совсем не удивительно — в индустрии принято выжимать из успешных проектов все соки. В данном случае, апельсиновые.

Кадр из трейлера фильма «Чебурашка», реж. Дмитрий Дьяченко, 2023 год © Скриншот видео с YouTube-канала Central Partnership