Где в Краснодарском крае и Адыгее можно посмотреть «Аватар 2»
Юга.ру выяснили, где в Краснодарском крае и Республике Адыгея показывают американский фантастический фильм Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды»
В Сочи блокбастер показывают только в одном кинотеатре «Старсинема», который находится в ТРЦ «Горки Молл» в Красной Поляне, подпольно и под кодовым названием «Аренда 2». Рекламный постер у фильма отсутствует. Сеансы проходят в 11:00, 14:30, 18:00 и 21:30. Купить билет онлайн нельзя — только в кассе кинотеатра. Стоимость фиксированная — 1000 рублей.
В Славянске-на-Кубани фильм можно посмотреть в кинотеатре Galaxy в развлекательном центе «Парк Уют». Сеансы проходят только в формате 2D в 15:00, 18:20 и 21:40. Стоимость билетов 500 рублей.
В Майкопе ленту в форматах 2D и 3D показывают в кинотеатре «АЙКО Синема» в 10:00, 13:50, 17:40, 19:30 и 21:30. Стоимость билетов от 170 рублей.
В Краснодаре «Аватар: Путь воды» ещё не показывают, однако планируют. Сеть «Монитор» (ТРЦ «Красная Площадь», «СБС Мегамолл» и «Сити Центр») анонсировала демонстрацию ленты в рамках предсеансного обслуживания 6-минутного мультфильма «Дубак». Других подробностей пока нет. В «Формуле Кино» в «Оз Молле» показ второго «Аватара» не анонсировали.
Можно увидеть вторую часть «Аватара» и в Крыму. В Ялте фильм можно посмотреть в кинотеатре «Сатурн-IMAX». Правда указывается, что это аудио-шоу. Ленту в формате 3D демонстрируют в 12:10, 14:20, 15:35, 19:00, 21:10 и 22:25. Стоимость билетов 550-600 рублей. Онлайн-продажа также недоступна.
В Симферополе блокбастер доступен в кинотеатрах «Люмен Фильм» и «Спартак». Билеты можно купить от 350 рублей, но только непосредственно в кассе.
Напомним, «Аватар: Путь воды» вышел в прокат в конце 2022 года спустя 13 лет после первой части, которая стала самой кассовой лентой с доходом 2,8 млрд долларов. В 2013 году режиссёр и сценарист Джеймс Кэмерон подписал контракт с компанией 20th Century Fox на создание ещё трёх фильмов, а в 2016-м — пятой части. Все фильмы франшизы должны увидеть свет до 2028 года.