Где в Краснодарском крае и Адыгее можно посмотреть «Аватар 2»

Юга.ру выяснили, где в Краснодарском крае и Республике Адыгея показывают американский фантастический фильм Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды»

В Сочи блокбастер показывают только в одном кинотеатре «Старсинема», который находится в ТРЦ «Горки Молл» в Красной Поляне, подпольно и под кодовым названием «Аренда 2». Рекламный постер у фильма отсутствует. Сеансы проходят в 11:00, 14:30, 18:00 и 21:30. Купить билет онлайн нельзя — только в кассе кинотеатра. Стоимость фиксированная — 1000 рублей.

В Славянске-на-Кубани фильм можно посмотреть в кинотеатре Galaxy в развлекательном центе «Парк Уют». Сеансы проходят только в формате 2D в 15:00, 18:20 и 21:40. Стоимость билетов 500 рублей.

В Майкопе ленту в форматах 2D и 3D показывают в кинотеатре «АЙКО Синема» в 10:00, 13:50, 17:40, 19:30 и 21:30. Стоимость билетов от 170 рублей.