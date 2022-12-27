В Новороссийске парковки станут бесплатными на новогодних каникулах

С 1 по 8 января муниципальные парковки Новороссийска будут бесплатными

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко распорядился сделать муниципальные парковки бесплатными на время новогодних каникул. Это касается более чем десяти площадок: на улице Леднева;

на улице Коммунистической;

на улице Жуковского (железнодорожный вокзал);

на улице Козлова (район Центрального рынка);

на улице Карла Маркса (от улицы Свободы до Рубина);

на улице Новороссийской республики (от Мира до Советов);

на улице Губернского (от Свободы до Рубина);

на проспекте Дзержинского (у домов № 190, 211);

на нечётной стороне улицы Сипягина (от Бирюзова до Верейского);

на улице Советов (у домов № 19, 21);

на Анапском шоссе (от Магистральной и Кутузовской до Московской). «Это не повлияет на загруженность улиц, так как в это время на дороги выезжает меньше машин», — пояснил Кравченко.

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