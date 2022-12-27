В Новороссийске парковки станут бесплатными на новогодних каникулах
С 1 по 8 января муниципальные парковки Новороссийска будут бесплатными
Мэр Новороссийска Андрей Кравченко распорядился сделать муниципальные парковки бесплатными на время новогодних каникул. Это касается более чем десяти площадок:
- на улице Леднева;
- на улице Коммунистической;
- на улице Жуковского (железнодорожный вокзал);
- на улице Козлова (район Центрального рынка);
- на улице Карла Маркса (от улицы Свободы до Рубина);
- на улице Новороссийской республики (от Мира до Советов);
- на улице Губернского (от Свободы до Рубина);
- на проспекте Дзержинского (у домов № 190, 211);
- на нечётной стороне улицы Сипягина (от Бирюзова до Верейского);
- на улице Советов (у домов № 19, 21);
- на Анапском шоссе (от Магистральной и Кутузовской до Московской).
«Это не повлияет на загруженность улиц, так как в это время на дороги выезжает меньше машин», — пояснил Кравченко.
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Напомним, в октябре депутаты регионального Заксобрания решили сделать бесплатными для электромобилей все парковки Краснодарского края, где есть зарядные станции.
В Краснодаре накануне Нового года и во время каникул проходят тематические мероприятия в библиотеках, концертных залах, парках. Афишу можно изучить на сайте мэрии. Каждый вечер в 17:00 в «Городском саду» запускают светомузыкальное шоу на колесе обозрения.
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