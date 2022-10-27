В Краснодарском крае парковки для электромобилей станут бесплатными

Депутаты Заксобрания Краснодарского края приняли поправки в закон, регулирующий организацию дорожного движения в регионе, сразу в двух чтениях

Теперь владельцы электромобилей в Краснодарском крае смогут бесплатно пользоваться всеми платными парковками, оснащёнными зарядными устройствами . В список транспорта, который можно будет также безвозмездно оставлять на платных парковках, вошли и машины спецсвязи.

Комментируя документ, председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что электротранспорт — без малейшего преувеличения экологическая надежда мегаполисов, поскольку традиционные двигатели слишком сильно загрязняют окружающую среду. При этом руководитель кубанского парламента напомнил, что краевая столица, к примеру, давно перешагнула рубеж города-миллионника, и численность её населения постоянно увеличивается.

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«Совсем недавно у нас стартовала программа обновления трамвайно-троллейбусного парка Краснодара, современные и комфортабельные машины начнут поступать уже в ближайшие месяцы. Но нельзя забывать и о личном электротранспорте. Пока ещё таких автомобилей немного, но спрос на них очень высок, и количество их будет только увеличиваться. Нам необходимо работать на упреждение и создавать необходимые условия для развития этого сектора участников дорожного движения», — подчеркнул Юрий Бурлачко.