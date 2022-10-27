В Краснодарском крае парковки для электромобилей станут бесплатными

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Депутаты Заксобрания Краснодарского края приняли поправки в закон, регулирующий организацию дорожного движения в регионе, сразу в двух чтениях

Теперь владельцы электромобилей в Краснодарском крае смогут бесплатно пользоваться всеми платными парковками, оснащёнными зарядными устройствами. В список транспорта, который можно будет также безвозмездно оставлять на платных парковках, вошли и машины спецсвязи.

Комментируя документ, председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что электротранспорт — без малейшего преувеличения экологическая надежда мегаполисов, поскольку традиционные двигатели слишком сильно загрязняют окружающую среду. При этом руководитель кубанского парламента напомнил, что краевая столица, к примеру, давно перешагнула рубеж города-миллионника, и численность её населения постоянно увеличивается.

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«Совсем недавно у нас стартовала программа обновления трамвайно-троллейбусного парка Краснодара, современные и комфортабельные машины начнут поступать уже в ближайшие месяцы. Но нельзя забывать и о личном электротранспорте. Пока ещё таких автомобилей немного, но спрос на них очень высок, и количество их будет только увеличиваться. Нам необходимо работать на упреждение и создавать необходимые условия для развития этого сектора участников дорожного движения», — подчеркнул Юрий Бурлачко.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре начали продавать первые российские электромобили. Цена — от 3 млн рублей. 

Автомобили Законодательство Законопроекты ЗСК Экология Электромобили Юрий Бурлачко

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В Краснодарском крае парковки для электромобилей станут бесплатными

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