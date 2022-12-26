От оливье до ледянки. Чек-лист покупок, который спасёт новогоднее настроение

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото wirestock, ru.freepik.com
    © Фото wirestock, ru.freepik.com

До Нового года — 5 дней. Самое время начать генерировать правильный настрой. Чтобы подготовиться к празднику без утомительных поездок в супермаркет и сэкономить время, предлагаем вам свериться с нашим предновогодним чек-листом.

Всё необходимое для праздника — подарки, украшения для дома и продукты — можно заранее заказать в СберМаркете. Товары доставят день в день, а тяжелые сумки донесут прямо до двери. А ещё в сервисе появился удобный тематический раздел «Новый год», который подскажет идею для подарка и поможет ничего не забыть.

Чек-лист: что купить за 5 дней до Нового года

  1. Подарки

    Это база. Во-первых, не придётся в спешке выбирать их 31 декабря, во-вторых — можно сэкономить, пока есть время сравнить цены в разных магазинах.

    Родным, друзьям и коллегам:

    • бытовая техника и электроника — беспроводные колонки, тостеры, «умные» часы, увлажнители воздуха;
    • косметические наборы и парфюм;
    • практичные подарки — термосы, постельное белье, подушки для поездок;
    • книги;
    • вкусные подарки — сладости, чай, кофе;
    • настольные игры;
    • сувениры с символом года.

     

    Детям:

    • новогодние костюмы и украшения для праздника в детсаду или школе;
    • зимний детский «транспорт» — санки, ледянки, снегокаты;
    • настольные игры;
    • наборы для творчества;
    • конструкторы;
    • мягкие игрушки;
    • сладкие подарки.

Не забудьте о подарочной упаковке, чтобы в последний момент не искать в недрах шкафов прошлогодние пакеты. В СберМаркете можно выбрать как готовую упаковку, так и оберточную бумагу с лентами, чтобы самим украсить подарок. 

  • © Фото Arthur Hidden, ru.freepik.com
    © Фото Arthur Hidden, ru.freepik.com

  1. Украшения для дома

    Перед покупкой выделите свободный вечер, чтобы перебрать старые елочные украшения. Проверьте, работает ли гирлянда, нет ли сколов на игрушках, особенно если они стеклянные, и какие новогодние «расходники» — «дождик», мишуру и другие мелочи — пора обновить. Если захотелось разнообразия, не отказывайте себе в удовольствии сменить стиль декора.

    Вот что может пригодиться:

    • традиционные украшения — елка, гирлянды, мишура, игрушки, конфетти;
    • праздничная сервировка — посуда, скатерти, салфетки;
    • световые и музыкальные гаджеты — колонки, портативные проекторы, диско-шары.
  • © Фото garetsvisual, ru.freepik.com
    © Фото garetsvisual, ru.freepik.com

  1. Продукты на новогодний стол

    Что приготовить на Новый год? Удивлять гостей экзотикой или не подрывать устои мироздания и накормить традиционным оливье? Чтобы не составлять список продуктов и не забыть случайно какой-нибудь ингредиент, воспользуйтесь уже готовыми корзинами с ингредиентами для праздничных блюд от СберМаркета, например:

    • селедка под шубой — в тарталетках вместо хрустального салатника;
    • утка с мандаринами. Мягкое и сочное мясо с цитрусовым ароматом — претендент на центральное место на новогоднем столе; 
    • таёжный салат из свеклы с кедровыми орешками. Хрустящая зелень, сладковатая свёкла и нежный сыр — отличное сочетание для сытного и в меру калорийного салата;
    • оливье. У блюда есть много вариаций — с раковыми шейками, красной икрой, яблоком и даже с апельсином. Но классический рецепт очень прост — с горошком и докторской колбасой;
    • брускетты с лососем — легкий и беспроигрышный вариант закуски с пикантными добавками. 

Чтобы найти ещё больше готовых корзин, выберите в нужном вам продуктовом магазине СберМаркета раздел «Новый год», далее — категорию «Новогодние рецепты». Остается только оформить заказ с бесплатной доставкой до двери.

Сэкономить на первом заказе поможет промокод на скидку 600 рублей — nyrbor9wn, который действует до 20 января 2023 года.* Чтобы активировать промокод, при оформлении заказа введите его в соответствующее поле. 

  • © Фото timolina, ru.freepik.com
    © Фото timolina, ru.freepik.com

В Краснодаре доставка СберМаркета доступна из магазинов торговых сетей METRO, «Ашан», «Лента», «О`КЕЙ», «Магнит», «Самокат», «Пятерочка», «Перекресток», FIX PRICE, «Агрокомплекс Выселковский», «РИВ ГОШ», «МПР», Gipfel, «Подружка», «Четыре лапы».

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ СБЕРМАРКЕТ

Не забывайте, что новогодняя ночь — только часть праздника. Впереди многих из нас ждут 7-дневные выходные. Чтобы вам было проще спланировать досуг, Юга.ру рассказали, чем можно заняться в Краснодаре в новогодние каникулы. А еще Новый год — лучшее время для добрых дел. Например, здесь можно узнать, как самому ненадолго стать волшебником и помочь мальчику из Краснодарского края.

ООО «Инстамарт Сервис», 115035, Москва, Замоскворечье, ул. Садовническая, 9а, 5-й этаж, пом. 1, ком. 1, ОГРН 1187746494980. Возрастное ограничение (12+).


*Акция действует на первый заказ от 1500 рублей до 20 января 2023 года.

Доставка и курьеры Еда Новый год Продукты питания Рецепты Сбербанк Торговля

Новости

«Младший сын перестал разговаривать». Прокуратура Крыма предложила отменить мобилизацию не служившего многодетного отца
В Адыгее закончили реконструкцию Краснодарского водохранилища
В 2022 году поздравление Деда Мороза и Снегурочки подорожало на 20%. В Краснодаре цены начинаются от 200 рублей
Блогер из Армавира получил 2 года колонии за оскорбление чувств верующих
Обманутые дольщики смогут подавать заявления на выплату компенсации через «Госуслуги»
В городах Краснодарского края завершили установку ёлок. Довольны деревьями оказались не везде

Лента новостей

Реклама на сайте