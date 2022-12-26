От оливье до ледянки. Чек-лист покупок, который спасёт новогоднее настроение
До Нового года — 5 дней. Самое время начать генерировать правильный настрой. Чтобы подготовиться к празднику без утомительных поездок в супермаркет и сэкономить время, предлагаем вам свериться с нашим предновогодним чек-листом.
Всё необходимое для праздника — подарки, украшения для дома и продукты — можно заранее заказать в СберМаркете. Товары доставят день в день, а тяжелые сумки донесут прямо до двери. А ещё в сервисе появился удобный тематический раздел «Новый год», который подскажет идею для подарка и поможет ничего не забыть.
Чек-лист: что купить за 5 дней до Нового года
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ПодаркиЭто база. Во-первых, не придётся в спешке выбирать их 31 декабря, во-вторых — можно сэкономить, пока есть время сравнить цены в разных магазинах.
Родным, друзьям и коллегам:
- бытовая техника и электроника — беспроводные колонки, тостеры, «умные» часы, увлажнители воздуха;
- косметические наборы и парфюм;
- практичные подарки — термосы, постельное белье, подушки для поездок;
- книги;
- вкусные подарки — сладости, чай, кофе;
- настольные игры;
- сувениры с символом года.
Детям:
- новогодние костюмы и украшения для праздника в детсаду или школе;
- зимний детский «транспорт» — санки, ледянки, снегокаты;
- настольные игры;
- наборы для творчества;
- конструкторы;
- мягкие игрушки;
- сладкие подарки.
Не забудьте о подарочной упаковке, чтобы в последний момент не искать в недрах шкафов прошлогодние пакеты. В СберМаркете можно выбрать как готовую упаковку, так и оберточную бумагу с лентами, чтобы самим украсить подарок.
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Украшения для дома
Перед покупкой выделите свободный вечер, чтобы перебрать старые елочные украшения. Проверьте, работает ли гирлянда, нет ли сколов на игрушках, особенно если они стеклянные, и какие новогодние «расходники» — «дождик», мишуру и другие мелочи — пора обновить. Если захотелось разнообразия, не отказывайте себе в удовольствии сменить стиль декора.
Вот что может пригодиться:
- традиционные украшения — елка, гирлянды, мишура, игрушки, конфетти;
- праздничная сервировка — посуда, скатерти, салфетки;
- световые и музыкальные гаджеты — колонки, портативные проекторы, диско-шары.
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Продукты на новогодний стол
Что приготовить на Новый год? Удивлять гостей экзотикой или не подрывать устои мироздания и накормить традиционным оливье? Чтобы не составлять список продуктов и не забыть случайно какой-нибудь ингредиент, воспользуйтесь уже готовыми корзинами с ингредиентами для праздничных блюд от СберМаркета, например:
- селедка под шубой — в тарталетках вместо хрустального салатника;
- утка с мандаринами. Мягкое и сочное мясо с цитрусовым ароматом — претендент на центральное место на новогоднем столе;
- таёжный салат из свеклы с кедровыми орешками. Хрустящая зелень, сладковатая свёкла и нежный сыр — отличное сочетание для сытного и в меру калорийного салата;
- оливье. У блюда есть много вариаций — с раковыми шейками, красной икрой, яблоком и даже с апельсином. Но классический рецепт очень прост — с горошком и докторской колбасой;
- брускетты с лососем — легкий и беспроигрышный вариант закуски с пикантными добавками.
Чтобы найти ещё больше готовых корзин, выберите в нужном вам продуктовом магазине СберМаркета раздел «Новый год», далее — категорию «Новогодние рецепты». Остается только оформить заказ с бесплатной доставкой до двери.
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Не забывайте, что новогодняя ночь — только часть праздника. Впереди многих из нас ждут 7-дневные выходные. Чтобы вам было проще спланировать досуг, Юга.ру рассказали, чем можно заняться в Краснодаре в новогодние каникулы. А еще Новый год — лучшее время для добрых дел. Например, здесь можно узнать, как самому ненадолго стать волшебником и помочь мальчику из Краснодарского края.
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