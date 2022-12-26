От оливье до ледянки. Чек-лист покупок, который спасёт новогоднее настроение

Украшения для дома

Перед покупкой выделите свободный вечер, чтобы перебрать старые елочные украшения. Проверьте, работает ли гирлянда, нет ли сколов на игрушках, особенно если они стеклянные, и какие новогодние «расходники» — «дождик», мишуру и другие мелочи — пора обновить. Если захотелось разнообразия, не отказывайте себе в удовольствии сменить стиль декора.

Вот что может пригодиться: