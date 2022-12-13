От Ипполита до Джона Сноу. Чем можно заняться в Краснодаре в новогодние каникулы?
В этом году в Краснодаре в новогоднюю ночь не будет традиционных массовых гуляний на Главной городской площади. Администрация отменила и фейерверк, посоветовав горожанам отметить праздник в кругу семьи.
Зимние каникулы — это целых восемь дней, которые не обязательно проводить за столом с тазиком оливье. Юга.ру подготовили расписание мероприятий для всей семьи. С покупкой билетов лучше поторопиться.
31 декабря
Новогодняя ночь в Mr. Drunke Bar (ул. Красноармейская ,58)
Событие под общим названием «Ирония судьбы, или С….» пройдёт в духе советских фильмов. Обещают реки серпантина и игристого, горы оливье, мандаринов и тех самых бутербродов.
Дресс-код обязателен: образы Наденьки, Ипполита, Новосельцева, в простынях из бани, меховых шапках, пиджаках с широкими плечами. Стоимость: столы — 4 тыс. рублей с человека, барная стойка — депозит 2 тыс. рублей с гостя. Начало развлекательной программы в 20:00.
Новогодняя ночь в Sgt. Pepper's Bar (ул. Чапаева, 94)
Вечеринка будет в стиле нашумевшего сериала «Игра престолов». В программе развлечения от ведущего Джона Сноу, зажигательный диджей-сет от Короля Севера, мировые хиты в живом исполнении от группы LAAV. Стоимость: вход 500 рублей с человека. Начало в 21:00.
1 января
Новогодний благотворительный забег в парке «Городской сад»
Можно выбрать расстояние — 2 км 23 м. или 23 км. Короткая дистанция по силам даже детям, многокилометровая рассчитана на опытных бегунов. Все средства, вырученные со стартовых взносов, пойдут на помощь мальчику Ивану с пороком развития ЦНС. Регистрация на сайте.
2 января
Спектакль «Волшебная лампа Аладдина» в Новом театре кукол (ул. Ставропольская, 130)
Представление для детей по мотивам арабской сказки. В городе Аграба живет веселый вор Аладдин со своей обезьянкой Абу. Однажды он находит необычную лампу, в которой заключен исполняющий желания могущественный Джинн.
Начало в 10:30 и 13:00, стоимость билетов 550 рублей. Спектакль также покажут 3, 4, 5, 6, 7 и 8 января в 10:30 и 13:00.
Спектакль «Снежная королева» в Театре драмы (ул. Красноармейская, 110)
Музыкальная сказка по мотивам одноименного произведения Андерсена. История о дружбе, способной растопить лед даже самого жестокого сердца. Начало в 11:00 и 14:00, стоимость билетов 300-800 рублей. Спектакль также покажут 7 и 8 января в 11:00 и 14:00.
Комедия «Серёжа очень тупой» в «Одном театре» (ул. Коммунаров, 268, литер В)
История о том, что в простую, размеренную жизнь самого обычного человека в любой момент может вторгнуться что-то иррациональное, необъяснимое. Начало в 18:00 и 20:30, стоимость билетов 800-1000 рублей.
3 января
Спектакль «Королевство кривых зеркал» в Музыкальном театре (ул. Красная, 44)
Мюзикл для всей семьи по одноимённой повести Виталия Губарева. Поучительная история о том, как лучше всего исправить худшие черты своего характера.
Начало в 10:00, 13:00 и 16:00, стоимость билетов 400-1000 рублей. Спектакль также покажут 4 января в 10:00, 13:00 и 16:00.
Спектакль «Брысь! или Крыши, занесенные снегом» в Краевом театре кукол (ул. Красная, 31)
Это история о том, как по вине человека несколько несчастных котов остались на улице в новогоднюю ночь. Они расскажут о злоключениях, выпавших на их долю, и неблагодарных хозяевах. Начало в 11:00 и 15:00, стоимость билетов 450 рублей.
Спектакль «Конёк-Горбунок» в Театре драмы (ул. Красноармейская, 110)
Приключенческая сказка для детей по одноименному произведению Петра Ершова. Главный герой — Иванушка-дурачок.
Начало в 11:00 и 14:00, стоимость билетов 300-800 рублей. Спектакль также покажут 4 января в 11:00 и 14:00.
Спектакль без слов «Proгон» в «Одном театре» (ул. Коммунаров, 268, литер В)
Темы любви, измены, потерь, бессмысленности существования раскрываются на примере взаимоотношений трех пар. Начало в 18:00 и 20:30, стоимость билетов 800-1000 рублей.
Концерт кавер-группы Fellini в Sgt. Pepper`s Bar (ул. Чапаева, 94)
Коллектив исполнит самые известные композиции группы БИ-2. Начало в 21:00, вход 500 рублей.
Концерт группы «Кис-Кис» в «Кроп-арена» (ул. Путевая, 5/1)
Это девичий дуэт Алины Олешевой и Софьи Сомусевой, получивший известность благодаря альбому «Юность в стиле панк». Начало в 20:00, стоимость билетов 1200 рублей.
4 января
Спектакль «Снежный цветок» в Краевом театре кукол (ул. Красная, 31)
Философская сказка о дружбе, смысле жизни и самопожертвовании. Рассказывает о путешествии ёжика за волшебным цветком, который поможет спасти больного друга медвежонка. Начало в 11:00 и 15:00, стоимость билетов 450 рублей. Спектакль также покажут 5 января в 11:00 и 14:00.
Спектакль «Мне моё солнышко больше не светит» в «Одном театре» (ул. Коммунаров, 268, литер В)
Жизнь молодых бездельников в формате мультсериала от MTV 90-х годов. Начало в 18:00, стоимость билетов 800-1000 рублей.
«Новогодняя фантазия» в филармонии (ул. Красная, 55)
Гала-концерт коллективов «Адажио», «Гильце», основного и молодежного составов хора, а также солистов. Начало в 18:30, стоимость билетов 350-700 рублей.
Новогодний рейв-отрыв в «Кроп-арена» (ул. Путевая, 5/1)
Хэдлайнером праздничной вечеринки станет GSPD (он же Давид Деймур, он же MC Господь). Также в проекте участвует Арина Буланова. Начало в 19:00, стоимость билетов 1000 рублей.
Концерт кавер-группы RAMMproJect в Sgt. Pepper`s Bar (ул. Чапаева, 94)
В честь дня рождения фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна коллектив исполнит хиты немецких рокеров. Начало в 21:00, вход 500 рублей.
5 января
Спектакль «Буратино» в Театре драмы (ул. Красноармейская, 110)
Приключенческая сказка для детей по произведению Алексея Толстого. Действие сказки происходит в вымышленном городке на берегу Средиземного моря. В основе сюжета борьба ожившей деревянной куклы с Карабасом, лисой Алисой и котом Базилио за овладение золотым ключиком
Начало в 11:00 и 14:00, стоимость билетов 300-800 рублей. Спектакль также покажут 6 января в 11:00 и 14:00.
Спектакль «Шоу-рум» в «Одном театре» (ул. Коммунаров, 268, литер В)
Две семейные пары неожиданно выясняют, что не умеют разговаривать со своими половинками, живут не своими жизнями и от этого страдают. Начало в 18:00, стоимость билетов 700-900 рублей.
Спектакль «12 стульев» в Театре драмы (ул. Красноармейская, 110)
Премьера комедии по одноимённому произведению Ильфа и Петрова. В основе сюжета — поиски бриллиантов, спрятанных в одном из двенадцати стульев мадам Петуховой. Начало в 19:00, стоимость билетов 300-1500 рублей. Спектакль также покажут 6 января в 19:00.
6 января
Спектакль «Заюшкина избушка» в Краевом театре кукол (ул. Красная, 31)
Сказка для детей всех возрастов по книге Григория Остера. Зайку выгнала из домика хитрая лиса, но на помощь герою придут другие обитатели леса.
Начало в 11:00 и 15:00, стоимость билетов 450 рублей. Спектакль также покажут 7 января в 11:00 и 14:00.
Спектакль «Целофант» в «Одном театре» (ул. Коммунаров, 268, литер В)
Постановка в жанре клоунады раскрывает тему бережного отношения к природе и окружающей среде. Начало в 12:00 и 15:30, стоимость билетов 800-1000 рублей.
Спектакль «Ночь перед Рождеством» в Музыкальном театре (ул. Красная, 44)
Музыкальная феерия по мотивам одноимённой повести Николая Гоголя. Постановка для всех, кто хочет окунуться в волшебную атмосферу сказки, послушать певучие старинные колядки в исполнении казачьего ансамбля «Криница». Начало в 13:00 и 17:00, стоимость билетов 400-1500 рублей.
Концерт «Рождества прекрасные мгновенья» в МКЗ (ул. Красная, 122)
В исполнении Михаила Павалия прозвучит органная музыка «тех композиторов, кого называют великими». Начало в 19:00, стоимость билетов 500 рублей.
Концерт группы «Ария» в «Кроп-арена» (ул. Путевая, 5/1)
Известный коллектив выступит со специальной программой «Рок, лёд и Новый год». Только в праздники участники позволяют себе переодеться в костюмы Дедов Морозов, включить в сет-лист самые необычные песни, в том числе популярные советские шлягеры, петь композиции из сольных проектов в оригинальной аранжировке. Начало в 20:00, стоимость билетов 2000 рублей.
7 января
Концерт группы «План Ломоносова» в «Кроп-арена» (ул. Путевая, 5/1)
Он посвящён десятилетию дебютного альбома. Стиль группы — сатирический панк-рок с элементами альтернативных риффов. За вокал отвечает Александр Ильин — российский актёр, известный по роли Лобанова в сериале «Интерны». Начало в 20:00, стоимость билетов 1300 рублей.
8 января
Концерт Кубанского симфонического оркестра в МКЗ (ул. Красная, 122)
Коллектив продемонстрирует публике красоту и величие звучания музыки русских композиторов, путешествовавших по странам Востока. Начало в 12:00, стоимость билетов 300 рублей.
Концерт пианиста Константина Емельянова, в МКЗ (ул. Красная, 122)
Музыкант исполнит произведения композитора Сергея Рахманинова. Начало в 17:00, стоимость билетов 550-700 рублей.
Также собрали самые интересные новогодние шоу и программы для детей — научные, магические, космические, сказочные.