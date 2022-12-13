От Ипполита до Джона Сноу. Чем можно заняться в Краснодаре в новогодние каникулы?

В этом году в Краснодаре в новогоднюю ночь не будет традиционных массовых гуляний на Главной городской площади. Администрация отменила и фейерверк, посоветовав горожанам отметить праздник в кругу семьи.

Зимние каникулы — это целых восемь дней, которые не обязательно проводить за столом с тазиком оливье. Юга.ру подготовили расписание мероприятий для всей семьи. С покупкой билетов лучше поторопиться.

31 декабря

Новогодняя ночь в Mr. Drunke Bar (ул. Красноармейская ,58)

Событие под общим названием «Ирония судьбы, или С….» пройдёт в духе советских фильмов. Обещают реки серпантина и игристого, горы оливье, мандаринов и тех самых бутербродов.

Дресс-код обязателен: образы Наденьки, Ипполита, Новосельцева, в простынях из бани, меховых шапках, пиджаках с широкими плечами. Стоимость: столы — 4 тыс. рублей с человека, барная стойка — депозит 2 тыс. рублей с гостя. Начало развлекательной программы в 20:00.

Новогодняя ночь в Sgt. Pepper's Bar (ул. Чапаева, 94)

Вечеринка будет в стиле нашумевшего сериала «Игра престолов». В программе развлечения от ведущего Джона Сноу, зажигательный диджей-сет от Короля Севера, мировые хиты в живом исполнении от группы LAAV. Стоимость: вход 500 рублей с человека. Начало в 21:00.

1 января

Новогодний благотворительный забег в парке «Городской сад»

Можно выбрать расстояние — 2 км 23 м. или 23 км. Короткая дистанция по силам даже детям, многокилометровая рассчитана на опытных бегунов. Все средства, вырученные со стартовых взносов, пойдут на помощь мальчику Ивану с пороком развития ЦНС. Регистрация на сайте.