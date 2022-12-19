В Краснодаре запустят новогоднее светомузыкальное шоу на колесе обозрения

Его можно будет увидеть каждый день с 24 декабря

В горпарке Краснодара с 24 декабря начнут ежедневно запускать световое шоу на колесе обозрения. Увидеть его можно будет с 17:00 до 23:00 до 15 января. В новогоднюю ночь представление продлится до 01:00.

В качестве музыкального сопровождения для светового шоу выбрали произведение Петра Чайковского «Вальс цветов». Во время дождя и снега представление будут приостанавливать, чтобы оборудование не вышло из строя, рассказали в мэрии Краснодара.

Ранее Юга.ру писали, что 24 декабря на Главной площади Краснодара откроется новогодняя ярмарка.