В Ейске демонтировали два подъезда в доме, пострадавшем от падения Су-34
В Ейске 19 декабря закончили демонтаж четвертого подъезда в доме на улице Коммунистической 20
Строители закончили демонтаж подъезда №4 в доме, пострадавшем при падении Су-34. Теперь разбирать начнут подъезд №1. Ранее в краевом оперштабе сообщали, что уже полностью демонтировали третий подъезд.
Разбирать дом начали 7 декабря. В мэрии Ейска говорили, что подрядчик должен успеть сделать это за 75 дней.
А 18 декабря с шестого этаж дома упали две собаки. По словам очевидцев, животные напугались техники, громко выли и рухнули с балкона. Один пес умер, а второй находится на лечении в Ростовской клинике.
Как писали Юга.ру, пострадавший дом решили восстанавливать. Общая площадь работ составит 7 тыс. кв. метров. Завершить работы планируют в мае 2023 года. Сообщалось, что второй и четвертый подъезды разберут частично, а третий — полностью. На разработку проекта ейские депутаты выделили 2 млн 315 тыс. рублей.
В ноябре жильцов подъездов №1-5 временно переселили из дома. Глава района объяснил, что это сделали в целях безопасности жителей на время работ в подъездах №1-4.
Напомним, многоэтажка на улице Коммунистической 20/1 в Ейске пострадала 17 октября от падения самолета Су-34. Он упал во время тренировочного полета. Оба пилота успели катапультироваться и выжили. Одной из причин крушения могли стать чайки, попавшие в двигатель. Юга.ру публиковали репортаж с места трагедии.
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