В Ейске демонтировали два подъезда в доме, пострадавшем от падения Су-34

В Ейске 19 декабря закончили демонтаж четвертого подъезда в доме на улице Коммунистической 20

Строители закончили демонтаж подъезда №4 в доме, пострадавшем при падении Су-34. Теперь разбирать начнут подъезд №1. Ранее в краевом оперштабе сообщали, что уже полностью демонтировали третий подъезд.

Разбирать дом начали 7 декабря. В мэрии Ейска говорили, что подрядчик должен успеть сделать это за 75 дней.

А 18 декабря с шестого этаж дома упали две собаки. По словам очевидцев, животные напугались техники, громко выли и рухнули с балкона. Один пес умер, а второй находится на лечении в Ростовской клинике.