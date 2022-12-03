В Крыму продлят мораторий на курортный сбор. В республике опасаются снижения числа туристов
Власти Крымы предполагают, что из-за ремонта моста и закрытого аэропорта поток туристов в регион может снизиться
В Крыму продлят введенный год назад мораторий на курортный сбор. Об этом сообщает «РИА Новости Крым» со ссылкой на председателя Госсовета республики Владимир Константинов.
«В нынешних условиях, когда у нас нет авиаперевозок и Крымский мост находится в ремонте, мы продлим этот мораторий. Вернемся к этой теме, когда все стабилизируется. Рассмотрим все возможности. Мы не против курортного сбора категорически, но в нынешней ситуации считаем его введение в Крыму преждевременным», — объясняет это решение Константинов.
В декабре 2021 года в республике отменили решение о сборе с туристов. Тогда власти заявили, что их приоритет направить все силы на легализацию теневого туристического бизнеса.
23 ноября Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который продлевает эксперимент по взиманию курортного сбора до 2025 года. В список курортом в этот раз включили «Сириус».
Юга.ру публиковали статью о том, как должен работать сбор и что будет, если его не оплатить. Изначально в Краснодарском крае сбор ввели в Горячем Ключе, Анапе, Геленджике, Сочи и поселках Туапсинского района — Новомихайловском, Небуге, Шепси и Джубге. Позже к ним добавили Ейский район и некоторые населенные пункты Туапсинского района. С декабря 2021 года курортный сбор в Краснодарском крае составляет 30 рублей в сутки, в Сочи — 50 рублей.
Ранее Минэкономразвития РФ сообщило, что за четыре года в Краснодарском крае собрали 677 млн рублей курортного сбора.