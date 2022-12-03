В Крыму продлят мораторий на курортный сбор. В республике опасаются снижения числа туристов

Власти Крымы предполагают, что из-за ремонта моста и закрытого аэропорта поток туристов в регион может снизиться

В Крыму продлят введенный год назад мораторий на курортный сбор. Об этом сообщает «РИА Новости Крым» со ссылкой на председателя Госсовета республики Владимир Константинов.

«В нынешних условиях, когда у нас нет авиаперевозок и Крымский мост находится в ремонте, мы продлим этот мораторий. Вернемся к этой теме, когда все стабилизируется. Рассмотрим все возможности. Мы не против курортного сбора категорически, но в нынешней ситуации считаем его введение в Крыму преждевременным», — объясняет это решение Константинов.

В декабре 2021 года в республике отменили решение о сборе с туристов. Тогда власти заявили, что их приоритет направить все силы на легализацию теневого туристического бизнеса.