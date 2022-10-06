Место, где лежит олимпийская пыль. Чем живёт первая и единственная в России федеральная территория

Летом федеральную территорию Сириус решили расширить. В неё уже входят объекты сочинской Олимпиады-2014, туристская инфраструктура и жилые районы. Журналистка Юга.ру побывала в Сириусе и узнала у бывших сочинцев, как Игры изменили совхозы, а федеральный статус не изменил почти ничего в их жизни. «Зарабатывали охотой» В нулевых часть Адлера между реками Мзымта и Псоу была болотами и реликтовыми лесами, здесь располагались совхозы и жили староверы. Всё изменилось, когда в 2007 году Сочи выиграл право провести зимнюю Олимпиаду. Местность заняли трассы Формулы-1, спортивные комплексы, аттракционы и отели для миллионов гостей. А немногочисленные местные жители спорили с выселением, смотрели на пыльную стройку и учились зарабатывать на туристах. «Всё изменилось — это не то слово, — рассказывает Гаяна. — На 100, на 1000 процентов. Всё опрокинулось. Но [то хорошее, что сейчас есть] мы заслужили. С 2010 года мы очень много пострадали. У нас жили рабочие, мы начали зарабатывать, но ужиться с ними в одном доме было очень тяжело. Они голодными глазами смотрели на школьниц, всё время были драки, убийства, камазы угробили кучу прохожих».

Мы прошли через ад, через мясорубку с этой жестокой стройкой: шум круглыми сутками, рядом постоянно разгружали поезда со стройматериалами, рассыпали цемент. Когда показывают, как атомная бомба взрывается грибком, вот так же над нами стояло серое облако пыли. До сих пор на труднодоступных поверхностях во дворах лежит олимпийская пыль. Гаяна, жительница посёлка Мирный в черте Сириуса

Гаяна переехала в Сочи 33 года назад. Она до сих пор называет себя жительницей Адлера, не Сириуса, как и её соседи. В 1999 её семья обосновалась в посёлке Мирном. Он был одним из первых населённых пунктов между Псоу и Мзымтой, а с середины прошлого века формально входил в Сочи как микрорайон. Гаяна рассказывает, что землю в Мирном в конце 1990-х местная администрация продавала за 100 долларов. «Кроме болота, теплиц и панорамного вида на горы, здесь ничего не было. Зарабатывали охотой: помню, в 3-4 утра весной и летом стреляли перепёлок. Птицы поют, а они стреляют, стреляют, стреляют…», — говорит Гаяна. Об этом периоде истории напоминают названия улиц: Староохотничья, Ружейная, переулок Перепелинный.

Что было дальше Федеральная территория «Сириус» — публично-правовое образование (такой статус имеют Россия, регионы, районы и города), имеющее общегосударственное стратегическое значение. Экономическая деятельность и политическая власть здесь подчиняются особому законодательству «для устойчивого социально-экономического и инновационного развития территории, повышения её инвестиционной привлекательности, сохранения олимпийского спортивного, культурного и природного наследия, создания благоприятных условий для выявления, самореализации и развития талантов, научно-технологического развития РФ» (ФЗ «О федеральной территории «Сириус» от 22.12.2020). В Сириусе установили особый налоговый режим и позволили Правительству РФ принимать индивидуальную программу развития территории. Самой программы в открытом доступе нет, хотя генплан должны разрабатывать с опорой на неё. Всё это сделали, чтобы сохранить инфраструктуру в рабочем состоянии, во многом на средства господдержки. При этом ни Сочи, ни Краснодарскому краю территория не подчиняется. В 2019 году жители Имеретинской низменности попросили создать посёлок городского типа из территорий совхоза «Россия». Несмотря на иск о неправомерности такого решения, посёлок появился и 1 февраля 2020 года получил название Сириус, как и расположенный здесь образовательный центр.

В Сочи суд решил, что «Краснополянская косметика» должна освободить участок: Но прокуратура признала деятельность бренда на земле правомерной

Через две недели депутаты Сочи заявили, что граждане направили им почти 900 письменных предложений отделить от города-курорта Сочи посёлок вместе с Олимпийским парком. По этому вопросу даже провели общественные слушания, большинство из 243 участников поддержали идею. На этом реорганизация Сириуса не закончилась: к концу 2020 года он стал первой в России федеральной территорией со своими органами власти и бюджетом. В состав ФТ вошли объекты между улицей Каспийской, морем, абхазской границей и Мзымтой. Летом 2022 года глава Совета ФТ Елена Шмелёва обратилась к Правительству с предложением расширить границы Сириуса за счёт собственности Сочи и края, особо охраняемых природных территорий и научных центров. Согласно плану, который опубликовали в неофициальном телеграм-канале, Сириус может «захватить» также Красную Поляну. Учёных и общественников идея возмутила.

Бюджет Сириуса на 2022 год составил 3,38 млрд рублей. При этом источники финансирования не указаны. По данным Всероссийской переписи населения, здесь живёт 13,1 тыс. человек. «Мы пока не отличаем Сириус от Адлера, мы жители Адлера. А новый статус [федеральной территории] — это, может, большие возможности появятся, льготы, а может, мы будем плакать. Уж лучше бы нам московские пенсии дали, чем статус. Федеральный — это для меня просто написанное слово», — объясняет Гаяна. Местные жители не раз насмешливо назовут Сириус «московским федеральным округом».

«Свободы больше всего у нас в стране»: Поговорили с серебряной волонтеркой из Краснодара об Олимпиаде-2014, «специальной операции», санкциях и чужих яхтах

«Мы за Путина! вам же это интересно?» На выходе из Мирного две женщины выпивают рядом с закрытым магазином. Марина и Света [имена изменены] работают в школе №28. Это в посёлке Блиново, микрорайоне Сочи по другую сторону Каспийской улицы. Всё, что за ней, в Сириус пока не входит, но жители путаются: местное отделение полиции уже отнесли к федеральной территории. «Я говорю только факты, даже подтвержу перед судом, перед всеми этими ментами продажными, перед гаишниками. Лично нам этот Сириус ничё не дал. Вообще», — отрезает Марина. Она живёт в одной квартире с детьми и внуками, включая ребёнка с инвалидностью — больше десяти человек. Её обращения в мэрию и по месту работы не помогли решить вопрос с расселением. Говоря о последних годах, женщины осторожно уточняют: «Мы за Путина! Вам же это интересно? У вас политика партии [редакции] какая, чтоб Сириус процветал, или чтоб не процветал?». С вопроса, нужно ли рассказывать о Сириусе плохое или хорошее, разговор с журналисткой начинают почти все. «Людей просто обманывают. Чё он нам принёс, этот Сириус? Пенсию он нам дал? Только табличку «Сириус» повесили вместо «Весёлого» и «Совхоза Россия», — заключают подруги. «Если вам кто-то скажет, что всё супер хорошо, — скорее всего, человек просто ангажированный» У нынешней границы территории, на улице Каспийской, стоит Храм нерукотворного образа Христа Спасителя. Его прозвали олимпийским, потому что строили специально к Играм-2014. Комплекс возвели там, где нашли руины византийского храма IX века.

Храм нерукотворного образа Христа Спасителя, Сириус © Фото Яры Гуляевой, Юга.ру

Храм нерукотворного образа Христа Спасителя, Сириус © Фото Яры Гуляевой, Юга.ру

Храм нерукотворного образа Христа Спасителя, Сириус © Фото Яры Гуляевой, Юга.ру

Храм нерукотворного образа Христа Спасителя, Сириус © Фото Яры Гуляевой, Юга.ру

Несмотря на величественную историю и благоустроенную территорию, подойти к нему пешком со стороны города непросто. Дорогу через тёмный тоннель, частично залитый водой, показывает прихожанин. На вопрос, изменилось ли что-то в Сириусе после 2020 года, пожилой мужчина отвечает просто: «Да мы сами ещё не поняли».

Граждане жалуются, что администрация ФТ не старается прояснить ситуацию. Протоиерей храма староверов и глава общины Артемий Ефимов вспоминает, что прошлый мэр Андрей Столяров хорошо шёл на контакт: «Столяров — прекрасный специалист, который заходил к каждому человеку и спрашивал, в чём проблема. Канализация забилась? Сейчас позовём. Дети не могут в садик попасть? Всё сделаем. Чуть не каждый день встречался с людьми». Активность чиновника заметна и по новостям того периода: он, например, добился сноса ограждений вокруг Олимпийского парка, которые за семь лет после Игр стали местной достопримечательностью.

«А к новому мэру [осенью 2021 года Сириус возглавил Дмитрий Плишкин] я лично дважды просился на приём, так и не смог попасть. Хотя наша община не маленькая, 200 семей. Нам непонятно, что вообще происходит, кто за что отвечает, с кем говорить о развитии? Нам хочется конструктивного диалога, стабильности. Хотим поставить памятник основателям, разобраться с кладбищем — только договорились, снова меняется руководство, снова какие-то несостыковки» Отец Артемий

Журналистка Юга.ру тоже столкнулась с закрытостью мэрии. В здание можно попасть только по записи или с пропуском, в приёмную — только звонить. Ближе чем на 10 метров ко входу не пропускает охранник. По оставленным контактам с редакцией так и не связались, дозвониться пресс-службе не удалось, а после официального запроса в администрации перестали отвечать даже на сообщения. Без ответа остались вопросы о финансировании и годовом бюджете, планах по расширению ФТ и слухах о выкупе земельных участков, выселении жителей и компенсациях для них, количестве прописанных в Сириусе детей и мест в школах и детсадах, состоянии государственной медицины в населённом пункте. « Если вам кто-то скажет, что всё супер хорошо, — скорее всего, человек просто ангажированный. То, что декларировалось сначала, происходило потом и есть сейчас, это совсем разные Сириусы. Милый, спокойный и детский. Сириус новых возможностей, многообещающий, мечта о справедливой, открытой, интересной территории. Сириус приказной», — объясняет Ефимов. На староверах олимпийская стройка сказалась едва ли не больше всего. Чтобы возвести спортивные объекты, вековую старообрядческую деревню полностью снесли. Об условиях договаривались мучительно. В итоге жители получили компенсации или новые дома в нескольких сотнях метров от прежнего места, а не на горе, как изначально должны были. Улицы своей деревни староверы назвали сами. Власти обещали построить для них храм ещё до Олимпиады. Но временная молельная простояла 11 лет вместо полутора, а церковь, с трудом пережившую угрозу сноса, открыли лишь в августе 2022 года. Вопросы переселения и возведения храма решали при непосредственном участии президента. «Каждый соприкоснулся с тем, что президент участвовал в судьбе его лично, проявил человеческое отношение. Приехал в посёлок, зашёл во двор, поговорил. Это не может не тронуть. Местные власти так не делают», — подчёркивает протоиерей.

Некоторым старообрядческим общинам важно быть открытыми: они проводят культурные мероприятия, устраивают выставки и активно участвуют в жизни своих поселений. « Народ не политизирован, никто не обращает внимания, что там на карте — от чего отделяемся, к чему присоединяемся. Но после Олимпиады члены общины сблизились, больше стало контактов с внешним миром, больше внимания, больше возможностей для развития, масштабных проектов и сотрудничества с городом. Такого нигде в России нет, кроме Москвы, потому что остальные общины живут в регионах, на периферии. Было непросто, конечно, и согласовать всё это, и жить постоянно на стройке. Но хуже никому точно не стало. Естественно, изменилась деятельность. Если раньше все занимались хозяйством и ловили рыбу, то теперь кто-то открыл магазин, кто-то сдаёт дом. Всё переорганизовано для приезжих», — делится молодой священник Виктор.

Поставить крест на прежней жизни.: Как Олимпиада изменила жизнь старообрядцев

При этом местная община, в отличие от провинциальных, не редеет: молодежь, хоть и уезжает учиться в столицы, но возвращается, присоединяются и новые члены. «Я сильно боялся, потому что многотысячные толпы голых людей, идущих на пляж, не могут не поменять мировоззрение. Переживал, что всё опустеет, что никому ничего не нужно будет, только деньги, пляж, развлечение, музыка. Но этого не произошло. Очень много людей приходит на службы», — рассказывает отец Артемий.

Детали Для пешеходов Сириус удобнее, чем Сочи, но всё равно далеко не идеален. Путь от дорогого отеля до пляжа может занимать до часа. Деревьев мало, а сосредоточены они в кластерах орнитологического парка, так что ходить по посёлку нужно под палящим солнцем. Большинство туалетов ночью не работает. Собеседник на инвалидной коляске жалуется, что транспортную развязку приходится проезжать по трассе вместе с машинами, так как лифты не действуют уже несколько лет. В середине узкого тротуара могут стоять фонарные столбы, заборы нередко заставляют делать крюк в несколько километров. Остановок, несмотря на протяжённость территории, не так много. А посадочная площадка у олимпийской станции выглядит как огромная площадь без толковых указателей, оторванная от жилых районов и главных объектов. По городу катаются тук-туки, видимо, призванные облегчить пешие прогулки. Цены на необычное такси кусаются, официальные порталы Сириуса сообщают о разгонах незаконных перевозчиков.

На единственном рынке в субботу днём никого. Торговки лениво переговариваются и провожают долгими взглядами каждого, кто сюда забрёл. Работницы неохотно отвечают, что кроме работы и дома ничего не видят. Местные вообще не говорят о любимых местах для прогулок — да и в высокий сезон им, вероятно, не до отдыха. В орнитологическом парке редкие посетители, на море тысячи туристов. Количество отдыхающих не слишком влияет и на заработок одиноких лавок с фруктами и овощами. По словам бодрой армянки в ларьке недалеко от моря, бизнес в этом году идёт плохо, «люди мало покупки делают, экономят». Женщина уже десять лет в сезон приезжает из Подмосковья к Чёрному морю, торгует и готовит в кафе. В 2014 году сюда насовсем перебралась её дочь. В Сириус женщины приезжают только по работе. «Дочка очень-очень благодарна. Знаете, почему? Где-то беспредел, а здесь всё хорошо, всё контролируется, всё нормально. В Адлере её на точке [продаж] администрация беспокоила, а тут [в Сириусе] работай себе», — рассказывает она. Все опрошенные жители Сириуса рассказали, что им не хватает государственных поликлиник. Те, кто хоть как-то может позволить себе ходить к платным врачам, делают это. Иначе приходится ездить в Адлер, записываясь на приём за два месяца. О переполненных классах в государственных школах слышали все, это подтверждают и работницы школы № 28 Света и Марина. Женщины рассказывают, что среди поступивших есть дети из ДНР и ЛНР. При этом их учреждение закрыло набор первоклашек ещё в июле, 210 человек распределили на семь классов. В школе № 38, единственной на территории самого Сириуса, первый звонок прозвенел для 300 детей. При этом в детсаду при школе всего 200 мест. В пгт расположено три детских сада. Поступить в платный лицей «Сириус», вероятно, не слишком легко: место прописки для приёма значения не имеет, но в приоритетном порядке принимают детей учителей и воспитателей «Сириуса», сотрудников фонда «Талант и успех», его дочерних компаний и партнёров, детей работников мэрии Сириуса и участников проекта Инновационного научно-технологического центра «Сириус».

Дома, ползущие в бездну: Что угрожает новостройкам в Сочи и почему угрозу не учитывают при строительстве?

Глава общины старообрядцев Артемий на вопрос о школах и детсадах отвечает неоднозначно: их вроде хватает, но по необходимости семьи сами организуют обучающие группы. «У нас нет претензий к власти, что она нам должна. Старообрядцы вообще вопрос так не ставят. Мы думаем по-другому: чем мы можем быть полезны этому месту? Никто не спрашивает, что нам с этой федеральной территории. Поддержали и спросили, что мы должны делать?», — поясняет священник. На официальном сайте Сириуса предлагают льготы для тех, кому не хватило места в детских садах: бесплатные занятия в Президентском лицее и предшкольную подготовку в школе № 38, а также ежемесячную выплату 10 тысяч рублей семьям. «Мы с окна смотрели фейерверки» Федеральная территория, которую строили как международную витрину, переживает не лучшие времена. Олимпийские объекты всё чаще стоят без дела после пандемии и фактического запрета для России проводить почти все интернациональные события из-за специальной военной операции в Украине. Гонки Формула-1 ушли из страны. Впрочем, и до этих событий урбанисты критиковали застройку Сириуса как не приспособленную к жизни после Олимпиады. Матчи сочинских команд и, например, гостей из Китая почти не собирают зрителей. Даже день в день можно купить билет на стадион «Фишт» за небольшие деньги и выбрать буквально из тысяч свободных мест. Жильё здесь подорожало в два-четыре раза за первый год в статусе «федеральной территории», но спрос замер: цены более 400 тыс. рублей за квадратный метр покупателей не устраивают, а новых предложений просто не появляется из-за моратория на строительство. «Никто же не понимает, что происходит. Почему раньше стоила сотка полтора-два миллиона, а сейчас стоит 20 миллионов? Как к этому относиться? Такие цифры понятны для больших бизнесменов, может, а человек, который всю жизнь выращивает редиску и фисташки — что это значит для него? Человек из маленького посёлка, который даже посёлком никогда не называли, вынужден перестраиваться», — с сожалением говорит отец Артемий. Теперь некоторые жители небезосновательно боятся за свои дома: если Сириус будет расширяться, их могут снести. Полностью узаконенных построек в городе не так много. Гаяна заявляет, что кадастровая стоимость её участка за несколько лет снизилась, и переживает, что так администрация готовится к выкупу. «Обидно, что мы пережили, когда здесь было грязно и ужасно, чтобы теперь бояться. Может, всё не так, у меня мало информации, я неграмотный в этом смысле человек — так пусть бы нам подсказали, объяснили, почему так происходит. Но, видимо, это невыгодно объяснять». Тех, кто лично столкнулся бы с угрозами сноса домов после Олимпиады, журналистка Юга.ру не встретила. В мэрии слухи об этом не прокомментировали.

«Нельзя прийти в агентство и сказать: ребята, я в коляске, организуйте мне тур»: Как парализованный сочинец развивает туризм для людей с инвалидностью в России