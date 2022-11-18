Сейчас такой эксперимент с 1 мая 2018 года до 1 января 2023 года может проводиться в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, а размер курортного сбора не превышает 100 рублей. Задачи сбора — сохранение, восстановление и развитие курортов, создание условий для развития туризма.

Юга.ру публиковали статью о том, как должен работать сбор и что будет, если его не оплатить. Изначально в Краснодарском крае сбор ввели в Горячем Ключе, Анапе, Геленджике, Сочи и поселках Туапсинского района — Новомихайловском, Небуге, Шепси и Джубге. Позже к ним добавили Ейский район и некоторые населенные пункты Туапсинского района. С декабря 2021 года курортный сбор в Краснодарском крае составляет 30 рублей в сутки, в Сочи — 50 рублей.

Сейчас эксперимент не проводится в Крыму, где курортный сбор планировали ввести с 1 мая 2019 года. Потом начало отложили на 1 мая 2021 года, затем — на 1 мая 2022 года. Но в феврале республиканский закон о курортном сборе утратил силу, поскольку все включенные в эксперимент муниципалитеты (Алушта, Судак, Феодосия и Ялта) заявили о выходе из него.