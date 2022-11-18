Курортный сбор продлят до 2028. В Краснодарском крае собрали 677 млн рублей за четыре года

Краснодарский край, Ставропольский край, Крым

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  • Маяк на набережной в Анапе © Фото Анны Петровой, Юга.ру
    Маяк на набережной в Анапе © Фото Анны Петровой, Юга.ру

17 ноября Госдума в первом чтении продлила эксперимент с курортным сбором до 1 января 2028 года

Сейчас такой эксперимент с 1 мая 2018 года до 1 января 2023 года может проводиться в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, а размер курортного сбора не превышает 100 рублей. Задачи сбора — сохранение, восстановление и развитие курортов, создание условий для развития туризма.

Юга.ру публиковали статью о том, как должен работать сбор и что будет, если его не оплатить. Изначально в Краснодарском крае сбор ввели в Горячем Ключе, Анапе, Геленджике, Сочи и поселках Туапсинского района — Новомихайловском, Небуге, Шепси и Джубге. Позже к ним добавили Ейский район и некоторые населенные пункты Туапсинского района. С декабря 2021 года курортный сбор в Краснодарском крае составляет 30 рублей в сутки, в Сочи — 50 рублей.

Сейчас эксперимент не проводится в Крыму, где курортный сбор планировали ввести с 1 мая 2019 года. Потом начало отложили на 1 мая 2021 года, затем — на 1 мая 2022 года. Но в феврале республиканский закон о курортном сборе утратил силу, поскольку все включенные в эксперимент муниципалитеты (Алушта, Судак, Феодосия и Ялта) заявили о выходе из него.

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Правительство РФ поддерживает эксперимент, но считает оптимальным продлить его лишь до 1 января 2025 года. При этом кабмин считает целесообразным распространить эксперимент также на Санкт-Петербург и федеральную территорию Сириус, которую хотят расширить на 88 га. Счетная палата РФ также советует включить в зону эксперимента Дагестан, Калининградскую область и Санкт-Петербург.

Минэкономразвития РФ сообщило, что общая сумма, полученная от курортного сбора в 2018-2021 годах, составила 1,56 млрд рублей. В Алтайском крае собрали 117 млн, в Ставропольском — 904,5 млн, Краснодарском — 538,1 млн. С 1 января по 28 апреля 2022 года курортный сбор принес 200,6 млн рублей. В Алтайском крае — 10,7 млн, в Ставропольском — 50,9 млн, в Краснодарском — 139 млн.

Мэрия Геленджика спросила, на что тратить курортный сбор:

По информации РИА «Новости», к концу 2021 года за счет курортного сбора спроектировали, построили или отремонтировали более 60 объектов курортной инфраструктуры. В этом году такие работы запланированы еще на 50 объектах. Однако летом Юга.ру опубликовали репортаж с пляжей Анапы, где гости курорта не понимали, на что идет курортный сбор.

Тем временем депутат Госдумы VIII созыва Сергей Алтухов рассказал о сделанном за счет курортного сбора в его избирательном округе:

  • в Геленджике благоустроили общественную территорию, отремонтировали фонтан, установили туалеты на набережных и сделали скейт-парк;
  • в Горячем Ключе местный парк оборудовали урнами и тренажерами;
  • в Джубге благоустроили парковую зону;
  • в Небуге открыли детскую площадку и отремонтировали освещение;
  • в Новомихайловке поставили уличные фонари;
  • в Шепси озеленили общественную территорию.
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