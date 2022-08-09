«Непонятно, на что идёт курортный сбор». Репортаж с пляжей Анапы в разгар сезона

На центральном городском пляже Анапы с раннего утра люди с трудом находят свободные места. Размещаются ближе к морю под открытым солнцем, под немногочисленными деревьями и кустарниками, даже на деревянной сцене, где вечерами проводят развлекательные программы. Кто-то играет в карты, другие читают газеты или разгадывают кроссворды, смотрят видео на телефоне, все много едят и пьют. Одна девушка усердно клеит на дерево объявление, что нашла карту банка ВТБ, другая — выкладывает на полотенце из вареных раков сердце. — Горячая кукуруза, коньяк, вино, чача! — кричит женщина с сумкой-холодильником.

— А чача тоже горячая? — смеясь, спрашивает мужчина.

— Уже не холодная, но ещё прохладная, — честно отвечает пляжная продавщица и идёт дальше. В тени кроны успели разложить свои полотенца Александр с женой и сыном из Югры. Их путь лежал через Сочи, куда семья добиралась на самолёте, затем — на электричке в Анапу. Семья отдыхает тут уже восьмой год подряд, причём всегда в одном месте. Говорят, соотношение цены и качества привлекательное: по подсчётам Александра, отдых на троих в этом году им обошёлся примерно в 120 тыс. рублей. «Здесь хорошо детям. Теплое мелкое море, песок. На автомобиле ехать не решились, знали, что будут пробки. В городе есть изменения в лучшую сторону по сравнению с прошлым. Появились инсталляции, с которыми люди с удовольствием фотографируются. Что касается минусов, то я не понимаю, почему на центральном пляже, где отдыхают сотни туристов ежедневно, до сих пор нет душа для ног. И раздевалок мало. Это же не проблема всё поставить. XXI век на дворе», — считает Александр. С 24 февраля в 11 городах России действует бесполётный режим. В их числе Краснодар, Анапа и Геленджик. Единственный работающий аэропорт на Кубани находится в Сочи.



Последний раз аэропорты обещали открыть 11 августа, но утром 9 августа в ведомстве сообщили, что запрет продлевают до 17 августа.

Пляж в Анапе © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Пляж в Анапе © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Пляж в Анапе © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

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Трое темнокожих мужчин в национальных костюмах предлагают всем подряд сделать с ними фото. Большая компания отдыхающих практически выталкивает к ним из-под зонта женщину лет 45. Двое мужчин сначала позируют рядом с ней, после чего под её визги поднимают туристку к небу, словно фигуристку в парном катании. Кто-то из друзей кричит: «Осторожно, вы же уроните!». Женщина в позе морской звезды довольно улыбается на камеру. За всем этим наблюдают супруги Дмитрий и Виктория с сыном Денисом. Они приехали из Сыктывкара. Добирались сначала на самолёте до Москвы, потом на поезде в Анапу. Весь путь занял примерно полтора дня.

Впервые Анапу семья посетила в 2018-м по путёвке, спустя четыре года решили вернуться. Только уже в собственную квартиру — женщина давно мечтала жить рядом с морем. Однушка в разгар пандемии обошлась им в 2 млн 400 тыс. рублей. В течение нескольких лет семья планирует окончательно перебраться в Анапу, а пока на севере держит работа. Билеты покупали в феврале, перед спецоперацией в Украине. На семью в одну сторону дорога обошлась где-то в 20 тыс. рублей. Приехали в мае, возвращаться будут в конце сентября. «Не нравится, что много некультурных людей вокруг. Что-то едят или пьют и тут же мусорят, не могут до контейнера донести. По возможности убираем за другими. У нас на севере цены примерно такие же, как тут, поэтому не могу сказать, что отдыхать стало дороже», — делится впечатлениями Виктория. Что касается знаменитой полосы ярко-зеленой тины на линии прибоя, то женщина не видит в ней ничего плохого. «Это же не говно. Мы застали и перегной, когда прям хлюпающая каша у берега была, но это временное явление. Свежая тина полезна, ей дышать надо. Я прям натираюсь, использую её для лечения псориаза. Кто не знает состав, те брезгуют. А вот пусть почитают состав, там и фосфор, и йод», — считает Виктория.

Пляж в Анапе © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Пляж в Анапе © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Пляж в Анапе © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Пляж в Анапе © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Сергей добавил, что Анапа — их второй дом, который вскоре должен стать первым. «Новый мэр — молодец, поставил на пляже бесплатные туалеты. И знаете что? Люди их быстро загадили и сломали. Всё, теперь они закрыты. Понравилось, что на Анапском шоссе сделали надземный переход, причём учли потребности инвалидов — у нас ребёнок передвигается в коляске. Вообще здесь водители отвратительно ездят: скоростной режим не соблюдают, пешеходов не пропускают, постоянно правила нарушают. Никакого уважения к людям. По всему городу надо камеры поставить», — добавил Сергей. Что касается большого количества отдыхающих на курорте, то мужчина не видит в этом проблемы. «Лучше, когда вообще никого нет?», — спрашивает он меня. Сергей говорит, что ему нравится наблюдать за людьми, слушать, кто о чём говорит. Однако, выбирая между Анапой и поселком Витязево, он отдаст предпочтение второму. Виктория с ним согласна. Супруги считают, что там другие люди, более молодежная атмосфера. И каждый день к берегу приплывают дельфины. Кажется, что эти млекопитающие — главная достопримечательность курорта.

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«Хуже всего в Геленджике. Прежде чем покупать квартиру в Анапе, мы поехали туда на разведку. Был шторм, и мы попали в день, когда прорвало канализацию. И прямо в воде плавали все отходы. Такая вонь стояла на пляже. Муж залез в воду, подцепил ротавирус и несколько месяцев лечился. Больше мы никогда в жизни туда не поедем. Анапа — лучший город в мире», — рассказала Виктория. Женщина считает, что те, кто недоволен отдыхом в Анапе, просто зажрались. Если очень жарко — ждут дождя и ветра, начинаются осадки — не нравится грязь и холод. По её мнению, нужно ценить, что вообще есть возможность отдыхать у моря. Недалеко от берега сидит женщина с собакой такого размера, что поместится подмышкой. Животное прямо рядом с ней присаживается и писает на песок, а через несколько секунд по нему пробегают детские ноги.

Пляж в Анапе © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Пляж в Анапе © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Пляж в Анапе © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Пляж в Анапе © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Зазывалы как всегда предлагают экскурсии по «самым выгодным ценам», мальчики строят замки из песка, роют колодцы и закапывают друг друга почти с головой, а девочки выпрашивают у родителей деньги на разноцветные афрокосы. И те, и другие гоняют многочисленных голубей и воробьёв. Пластмассовые детские ведёрки, лопатки, лейки и грабли уже давно стали общими и просто валяются по всей береговой линии. «Кепку надень быстро, иначе вечером с солнечным ударом дома останешься, а мы гулять пойдём», — строго говорит отец семейства мальчику лет пяти. Ребёнок быстро запускает руку в сумку и достаёт головной убор. Перспектива провести вечер в одиночестве его явно не радует. Ирина с родственниками и друзьями 36 часов добиралась до Анапы на поезде из Санкт-Петербурга. В пандемию женщина успела купить в городе квартиру, поэтому уже две недели компания живёт в ней. Двушка в центре города обошлась Ирине в 6 млн рублей. По её словам, она присматривалась ещё к Сочи, но там цены в два раза выше. «Устраивает нас в Анапе практически всё. Из минусов: много людей и отсутствие душа для ног. А так мы приходим на пляж буквально на час утром и на столько же вечером, поэтому лежаки и зонты не берём — лежим под деревьями. Закрытое авиасообщение, конечно, вносит коррективы в отдых. Раньше буквально два часа — и ты в Анапе. А сейчас приходится на поезде трястись больше суток. Плюс не в каждом есть вагон-ресторан, поэтому надо с собой еще котомку еды брать. Благо, хоть в купе есть кондиционеры. Не представляю, как без них летом вообще можно ехать на юг», — добавила Ирина. На центральном пляже практически отсутствует инфраструктура: две раздевалки, пара мусорок, ларёк с кукурузой по 100 рублей, прокат катамаранов. Ещё есть две качели прямо у воды и большая инсталляция «МОРЕ» — к ней очередь из желающих сделать фото.

Пляж в Анапе © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

У пляжей с платными лежаками и зонтами отдыхающих значительно меньше, видимо, большинство туристов хочет сэкономить. «Ты можешь есть кукурузу с одной стороны, а не надкусывать её везде? И посоли, так вкуснее будет», — возмущённо говорит подросток, видимо, своему младшему брату лет шести. На песке полно обглоданных людьми и птицами початков кукурузы, а вот бычков — ни одного.

Юлия приехала в Анапу из Екатеринбурга. Добиралась с внуками трое суток на поезде. Отдыхает семья здесь чуть больше двух недель и уже собирает чемоданы обратно. Чтобы провести на курорте больше времени, нужно брать с собой мешок денег, признаётся женщина. «Мы сюда приезжаем уже лет 10 точно, причём, к одному и тому же хозяину. Возим ребёнка-инвалида, чтобы он побыл на солнце, хоть немного загорел, покупался, насладился атмосферой праздника. Планируем поездку сильно заранее, за два-три месяца, как только открывается продажа билетов. Конечно, приезжать стало дороже, но нас это всё равно не останавливает. За отдых на курорте надо платить. Мы снимаем жильё, чтобы самим готовить еду, по столовым и кафе не ходим. Выходит на порядок дешевле», — рассказала женщина. Рядом мужчина ведёт за руку мальчишку, ему на вид года четыре. Ребёнок не успевает за быстрым шагом отца, который причитает: «Давай быстрее иди, сейчас опять придется очередь в столовую выстаивать. Ещё и мест для нас не будет. Каждый раз из-за тебя опаздываем». Малыш спотыкается, но не сдаётся. Екатерина приехала в Анапу за компанию с Юлией. Женщине 38 лет, и в этом году она впервые увидела море. «У меня просто взрыв в голове от всего, что я наблюдаю. Плохих впечатлений нет вообще, каждый день что-то новое, яркое, интересное. Меня водят по городу, и я постоянно чему-то удивляюсь. В первый день увидела дельфинов! Причём совсем близко. Понравился парк аттракционов, я почти на всех каруселях прокатилась. И ещё на катамаране и банане. В аквапарке было классно. Каждый вечер ходим гулять, везде играет музыка, люди поют и танцуют, какие-то свои таланты показывают. Мне отдых обошёлся в 50 тыс. рублей, но этой суммы не хватило. Хочется всё и сразу. В следующем году определённо возьму больше денег», — поделилась впечатлениями от отдыха в Анапе Екатерина.

Пляж в Анапе © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Пляж в Анапе © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Пляж в Анапе © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Пляж в Анапе © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру