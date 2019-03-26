В Краснодаре руководство ЖСК «Юбилейный» отправили в колонию по делу об обмане дольщиков на 80 млн рублей

Ленинский районный суд Краснодара вынес приговор по делу председателя ЖСК «Юбилейный» Василия Дурнева и его заместителя Натальи Герб

Дурнев и Герб признаны виновными в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере).

«В период с 2012 по 2017 год обвиняемые привлекали денежные средства граждан для строительства многоквартирного жилого дома по ул. Минская, 67, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства», — сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Дом так и не был достроен. Пострадавшими признали 46 человек, сумма ущерба составила более 78 млн рублей.

Дурневу назначили наказание в виде семи лет лишения свободы, Герб — четыре года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Исковые требования потерпевших удовлетворены в полном объеме.