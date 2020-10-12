В Краснодаре до конца 2020 года хотят сдать девять проблемных домов

Краснодарский край

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Власти Краснодара 12 октября рассказали о достройке проблемных домов на территории города

В Краснодаре уже ввели в эксплуатацию 27 долгостроев, еще на 9 объектах работы в завершающей стадии. На достройку проблемных объектов выделили субсидии из краевого и местного бюджетов.

«Этот вопрос беспокоит тысячи жителей города. Безусловно, есть сдвиги — дома достраивают, сдают в эксплуатацию. Все эти дома надо держать на особом контроле. За каждой квартирой, каждым домом — судьбы, семьи», — сказал Евгений Наумов.

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Напомним, в 2019-2020 годах ввели шесть литеров, рассчитанных на 2 тыс. 71 квартиру, среди них жилые комплексы «Форт Карасун», «Талисман», «Территория счастья», «Южный», а также ЖК «Валентина» — акт ввода выдали 30 сентября. Всего за два года общий объем финансирования для завершения строительства проблемных домов превысил 1 млрд рублей, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

До конца 2020 года планируют сдать в эксплуатацию:

  • ЖК «Рич Хаус» (492 квартиры) — строительство двух литеров практически завершили, идет благоустройство и внутренние отделочные работы; 
  • ЖК «Карандаш» (160 квартир) — строительство ведется, параллельно идет подключение к инженерным сетям и отделочные работы; 
  • ЖК «Алтайский» (132 квартиры) — идут работы на всех литерах;
  • ЖК «Версаль» (342 квартиры) — готов на 99%, идет подключение к сетям и готовятся документы справок о выполнении техусловий; 
  • ЖК «Усадьба» (152 квартиры) — к вводу готовы четыре литера, ведется подключение к инженерным сетям; 
  • ЖК «Краснодар Сити» (126 квартир) — исправляются замечания Госстройнадзора;  
  • ЖК «Лиговский» (80 квартир) — объект достроен, в нем идет внутренняя отделка;
  • ЖК «Мой город» (288 квартир), литер 3 готов, идет подключение к сетям, отделочные работы и благоустройство; 
  • ЖК «Отрада» (216 квартир) — состоит из семи литеров, все достроены, продолжается подключение к сетям инженерных коммуникаций.
Краснодар Обманутые дольщики Строительство

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