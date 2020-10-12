В Краснодаре до конца 2020 года хотят сдать девять проблемных домов

В Краснодаре уже ввели в эксплуатацию 27 долгостроев, еще на 9 объектах работы в завершающей стадии. На достройку проблемных объектов выделили субсидии из краевого и местного бюджетов.

«Этот вопрос беспокоит тысячи жителей города. Безусловно, есть сдвиги — дома достраивают, сдают в эксплуатацию. Все эти дома надо держать на особом контроле. За каждой квартирой, каждым домом — судьбы, семьи», — сказал Евгений Наумов.