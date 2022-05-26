«Не дождался». Обманутые дольщики краснодарского ЖК «КарандашЪ» вынесли гроб к зданию краевой администрации

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Краснодарские дольщики борются за ключи от своих квартир, которые не могут получить с 2017 года

26 мая обманутые дольщики вышли с демонстрацией к зданию администрации Краснодарского края на Красной, 35. Атрибуты — гроб с надписью «Не дождался» и ярко-желтые футболки. Эти люди уже несколько лет судятся и устраивают акции, чтобы получить свои квартиры в ЖК «КарандашЪ». 

Изначально дом на улице Фабричной, 4 хотели сдать в первой половине 2017 года. Его строительством занималась компания «Юг Инвест Строй». Сроки переносили несколько раз. В 2020 году на достройку проблемных объектов, включая ЖК «КарандашЪ», выделили субсидии из краевого и местного бюджетов с расчетом завершить строительство за несколько месяцев. В апреле 2021 года дольщики перекрыли дорогу, чтобы привлечь внимание к своей проблеме, — ключей они так и не дождались.

После сегодняшнего выступления дольщиков с гробом администрация края рассказала, что дом достроен на 100%. При этом ввести его в эксплуатацию нельзя, потому что застройщик не выполнил предписание Госстройнадзора: объект не полностью соответствует проектной документации. 

На Кубани обманутым дольщикам будут выплачивать компенсации из краевого бюджета:

Дольщики с коллективным иском обратились в суд, чтобы за ними признали право собственности на жилые помещения. Первомайский районный суд отказал в удовлетворении исковых требований. Мэрия Краснодара решила помочь дольщикам и обратиться с апелляцией в краевой суд. 

Как писали Юга.ру, в 2017 году обманутые дольщики Геленджика перекрыли дорогу гробами. 

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«Не дождался». Обманутые дольщики краснодарского ЖК «КарандашЪ» вынесли гроб к зданию краевой администрации
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