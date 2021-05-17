В Краснодаре дольщики ЖК «КарандашЪ» перекрыли дорогу

Краснодарский край

Распечатать

17 мая дольщики ЖК «КарандашЪ» перекрыли проезжую часть в центре Краснодара

Жилой комплекс «КарандашЪ» в Краснодаре — долгострой на улице Фабричной, 4. Его начали строить в 2015 году. В октябре 2020 года городские власти рассказали, что достройку проблемных объектов выделили субсидии из краевого и местного бюджетов.

Планировалось, что до конца года в Краснодаре сдадут девять долгостроев, в том числе и ЖК «КарандашЪ». На тот момент на объекте шло строительство и подключение к инженерным сетям. Однако покупатели так и не получили ключи от квартир.

Читайте также:

17 мая дольщики ЖК «КарандашЪ» вышли на улицу в центре города и перекрыли автомобильное движение. Видео с места происшествия опубликовали в телеграм-канале «Телетайп Краснодара». На кадрах видно, как люди в футболках желтого цвета с надписью «КарандашЪ обманутые дольщики» стоят на проезжей части и не реагируют на просьбы автомобилистов отойти с дороги.

Портал Юга.ру попросил прокомментировать ситуацию с жилым комплексом вице-губернатора Краснодарского края Андрея Алексеенко. Тот рассказал, что на объекте завершены строительно-монтажные работы, строительный надзор принял конструктив здания. Но в ходе приема сетей были выявлены отклонения от проекта по обустройству паркинга. Застройщик обратился в суд за признанием права собственности. Сейчас дольщикам следует дождаться решения суда.

Портал Юга.ру регулярно пишет о проблемах обманутых дольщиков. В апреле прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении двух застройщиков, которые похитили деньги у 706 дольщиков жилья на Кубани и в Адыгее, а в мэрии Сочи сообщили, что нашли инвестора, который достроит апарт-комплекс «Фазотрон».

Андрей Алексеенко Краснодар Обманутые дольщики Строительство

Новости

В Краснодаре дольщики ЖК «КарандашЪ» перекрыли дорогу
Первышов поручил спасти деревья в Рождественском парке и рассказал, когда в ЮМР начнется берегоукрепление реки Кубани
Первышов пообещал закупить 11 автобусов и запустить новый маршрут в Краснодаре
Последние звонки в школах Краснодара пройдут только для выпускных классов и с ограничениями
«Не надо дожидаться, пока эта зараза распространится по всему городу». Первышов призвал бороться с амброзией в Краснодаре
В Краснодаре погиб человек после падения с 12 этажа

Лента новостей

На обновленном Volkswagen Polo к Крымскому мосту
Сегодня, 16:23 Партнерский
На обновленном Volkswagen Polo к Крымскому мосту
Маршруты, лайфхаки и дорожные впечатления
Как закаляется сталь
12 мая, 14:20 Партнерский
Как закаляется сталь
Будни металлургического завода в Абинске
Что в мае цветет на Кубани?
6 мая, 15:52
Что в мае цветет на Кубани?
Цветочный шазам Краснодарского края

Реклама на портале