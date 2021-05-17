В Краснодаре дольщики ЖК «КарандашЪ» перекрыли дорогу

Жилой комплекс «КарандашЪ» в Краснодаре — долгострой на улице Фабричной, 4. Его начали строить в 2015 году. В октябре 2020 года городские власти рассказали, что достройку проблемных объектов выделили субсидии из краевого и местного бюджетов.

Планировалось, что до конца года в Краснодаре сдадут девять долгостроев, в том числе и ЖК «КарандашЪ». На тот момент на объекте шло строительство и подключение к инженерным сетям. Однако покупатели так и не получили ключи от квартир.