В Краснодаре объявили заместителей мэра Наумова и глав департаментов

17 ноября на заседании гордумы Краснодара согласовали вице-мэров и глав департаментов

Максим Онищенко будет курировать вопросы городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса, сельского хозяйства, а также казачества и военнослужащих. Ранее Онищенко был городским депутатом и сегодня сложил свои полномочия. Будучи депутатом, в мае 2021-го Онищенко обещал решить проблемы с водой в поселке Прогресс. Летом 2022-го его жители опять остались без воды. Онищенко окончил КубГУ по специальности «Государственное и муниципальное управление» и КубГАУ по специальности «Юриспруденция». В 2010-2018 годах занимал различные должности в департаменте городского хозяйства и ТЭК Краснодара — до замдиректора. С 2020 года был директором по развитию и коммерческим директором АО «Мусороуборочная компания».

Другим вице-мэром стала Надежда Панаетова — она займется вопросами архитектуры и градостроительства, торговли, контроля и протокола. Выпускница Кубанского аграрного университета по специальности юриспруденция. С 2007 года работала в отделе МКУ «Управление земельных отношений». В 2016-2018 годах возглавила его и стала заместителем директора департамента архитектуры и градостроительства Краснодара. В этой должности она запрещала строить магазины в садоводческих товариществах. В 2019-2020 годах работала замглавы Горячего Ключа. С 2020 по 2021 год возглавляла департамент архитектуры и градостроительства мэрии и составляла рекомендации к новогоднему оформлению — использовать спокойные приглушенные тона и не сочетать более двух цветов. С 2021-го Панаетова была помощницей заместителя губернатора Краснодарского края.

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Департамент транспорта и дорожного хозяйства возглавил Андрей Белугин. Он окончил КубГТУ по специальностям «Организация дорожного движения» и «Менеджмент». В 2004-2005 годах работал инженером по эксплуатации автотранспорта в ООО «Фирма «Гешефт». С 2005 по 2007 год был инженером государственного учреждения Краснодарского края «Краснодаравтодор». С 2008 по 2014 год работал в региональном департаменте автомобильных дорог. С 2014 по 2015 годы возглавлял управление эксплуатации автомобильных дорог краевого министерства строительства, архитектуры и дорожного хозяйства. В 2016-2019 годах был замминистра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. В этой должности он заявил, что транспортный коридор из центра Краснодара в Знаменский построят к 2025 году. С 2019 по 2020 годы занимал должность заместителя директора департамента транспорта и дорожного хозяйства мэрии Сочи. С 2021 года работал заместителем руководителя Краснодарского регионального центра ООО «Автодор-Инжиниринг».

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