В Краснодаре ремонтируют часы на улице Мира. Оказалось, они шли неправильно

Башенные часы на пересечении улиц Мира и Красной в Краснодаре находятся в ремонте

По словам заместителя директора департамента городского хозяйства и ТЭК Максима Онищенко, несколько дней назад в ходе плановой проверки часового оборудования специалисты установили, что часы работают некорректно, показывая неточное время. Причиной поломки стало выгорание часового механизма.

«Эти часы — один из узнаваемых символов нашего города. Специалистами управления коммунального хозяйства и благоустройства, на балансе которого они находятся, был обследован часовой механизм и выявлены причины поломки. В ближайшее время специалисты приступят непосредственно к ремонту», — сказал Онищенко.

Для ремонта уже выделены средства из муниципального бюджета. К ремонтно-восстановительным работам привлекут подрядную организацию. Предстоит выяснить, возможна ли замена сгоревших деталей либо необходима полная замена часового механизма.

Ожидается, что часы вновь будут показывать точное время к концу лета.

Часы в башне жилого дома установили в конце сороковых годов прошлого века. В 1965 году краснодарский часовщик Василий Дудников отремонтировал хронометр, а потом на протяжении многих лет следил за часами.

Впервые часы остановились в 1986 году, и отремонтировать их попытались только через 20 лет — в 2006 году. Однако механизм сбивался, показывал неверное время. В 2015 году его полностью заменили на казанском часовом заводе.