В Майкопе открыли памятник Шахан-Гирею Хакурате

Адыгея

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  • © Фото Алексея Гусева
    © Фото Алексея Гусева

15 октября в Майкопе открыли памятник Шахан-Гирею Умаровичу Хакурате — первому секретарю Адыгейского обкома, стоявшему у истоков становления Адыгейской государственности

Бронзовый памятник первому руководителю Адыгейской автономной области высотой 3,2 метра установили на привокзальной площади Майкопа. Автор памятника — заслуженный художник РФ, народный художник КБР Хамид Савкуев.

Историю Шахан-Гирея Хакурате для Юга.ру ранее собрал историк Виталий Штыбин.

Глава Адыгеи подчеркнул, что Шахан-Гирей Хакурате сыграл большую роль в создании и становлении региона. «В Адыгее и на Кубани помнят и чтят Шахан-Гирея Умаровича как сильного и дальновидного лидера, как человека высокой ответственности и работоспособности. Он горел своим делом, был предан ему. А главное — любил Адыгею и свой народ, и стремился сделать всё, чтобы жизнь здесь становилась лучше», — сказал он. «Мы возвращаем наш долг перед выдающимся земляком: открываем первый в Майкопе монумент, посвящённый этому замечательному человеку, который отдал всю свою жизнь родной Адыгее. Жители республики поддержали идею установки памятника. К нам поступали такие предложения от самих граждан, от общественников».

  • © Фото Алексея Гусева
    © Фото Алексея Гусева
  • © Фото Алексея Гусева
    © Фото Алексея Гусева
  • © Фото Алексея Гусева
    © Фото Алексея Гусева
  • © Фото Алексея Гусева
    © Фото Алексея Гусева

Шахан-Гирей Хакурате (1883-1935 гг.) родился в шапсугском ауле Хаштук в семье крестьянина. Окончил Шапсугское одноклассное училище, а затем Екатеринодарскую военно-фельдшерскую школу. Был активным участником революционного движения, служил в Рабоче-крестьяной Красной армии, воевал в гражданскую войну. В 1922 году его избрали первым председателем облисполкома образованной Черкесской (Адыгейской) автономной области. С 1932 по 1935 годы он работал в должности первого секретаря Адыгейского областного комитета ВКП(б). Награжден орденом Красного Знамени.

Хакурате стоял у истоков всех важнейших начинаний в области экономического и культурного строительства в Адыгее. При нём открыли педагогический техникум, строили объекты национальной промышленности, сельского хозяйства, образования и медицины.

По его инициативе в Краснодаре были созданы Адыгейское национальное издательство, периодическая печать, Адыгейский музей, учебный городок, куда входили педагогический техникум, кооперативная, сельскохозяйственная, опорная, театральная, партийная школы, открыт Адыгейский дом культуры. Многое сделал Хакурате для строительства Адыгейского консервного комбината и трамвайной линии от парка им. Горького до Яблоновского моста.

После смерти, в 1937 году, Шахан-Гирея был обвинили в буржуазно-националистической деятельности, а в середине 50-х — реабилитировали. В ноябре 1967 года ему установили бюст в ауле Афипсип. Позднее улицы, названные в его честь, появились в Майкопе и Краснодаре. В сентябре 1987 года на углу улиц Красной и Ворошилова в Краснодаре установили мемориальную доску. Имя Шахан-Гирея Хакурате сегодня носит одна из центральных улиц города.

Автор памятника Хамид Савкуев поблагодарил за возможность принять участие в таком масштабном проекте и выразил признательность жителям Адыгеи, которые достойно чтят память о своих выдающихся предках.

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