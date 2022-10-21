В Майкопе реконструируют памятник архитектуры 1907 года постройки. Как идут дела?

В Майкопе продолжаются работы по капремонту здания Дома офицеров. Это памятник архитектуры, давно нуждающийся в ремонте

Здание находится в ведении Минобороны. Ремонт в нём начался в 2021 году. Министерство обороны РФ заключило госконтракт с ЮВО ППК «ВСК», субподрядом занимается АО «Новая технология».

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов побывал на стройплощадке и оценил ход капремонта. По словам представителя АО «Новая технология», для сохранения исторического здания предстоит провести большой объём работ. Сейчас идут противоаварийные мероприятия, особое внимание уделяют устойчивости здания, поэтому тщательно укрепляют фундамент. Следующий этап — укрепление перекрытий и укладка кровли.

Дом офицеров построили в 1907 году в эклектическом стиле с декором в стиле модерн. Раньше дом принадлежал купцу второй гильдии, первому городскому главе Дмитрию Зинковецкому. С января по сентябрь 1918 года в этом здании находился Майкопский совет рабочих и солдатских депутатов. Для максимального сохранения изначальной архитектуры этого исторического памятника провели специальную экспертизу, а работы проводят под контролем Управления по охране и использованию объектов культурного наследия Адыгеи.

© Фото Алексея Гусева, предоставлено пресс-службой правительства Адыгеи

© Фото Алексея Гусева, предоставлено пресс-службой правительства Адыгеи

© Фото Алексея Гусева, предоставлено пресс-службой правительства Адыгеи

«Мы поставили перед собой задачу по восстановлению культурно-исторического облика города и последовательно к ней идём. Уже сформированы туристические маршруты, перечень объектов, памятников истории и архитектуры, которые планируем реставрировать или ремонтировать. Ежегодно будем восстанавливать по несколько объектов. Параллельно занимаемся благоустройством Майкопа, существенно преображая центральную часть города. Всё это делается для комфортного проживания майкопчан и развития туристического потенциала города», — отметил Мурат Кумпилов.

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Глава Адыгеи также подчеркнул, что гости города и местные жители проявляют большой интерес к подобным историческим местам. В их числе и дом, где жил известный писатель Евгений Шварц, и бывшая аптека Альтшулера, где сейчас находится редакции республиканских газет «Адыгэ макъ» и «Советская Адыгея», и Пушкинский народный дом, где в этом году также завершен капитальный ремонт.