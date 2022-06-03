В Адыгее появились 4 новых туристических маршрута по Майкопу. Рассказываем, куда они ведут
В Адыгее разработали четыре новых туристических маршрута по Майкопу. Глава Адыгеи поручил включить их в экскурсионные программы
В своем telegram-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов рассказал, что в Адыгее разработали четыре новых туристических маршрута — «От Ошада до Мэздаха»,️ «Древний Майкоп»,️ «Адыгский очаг» и «Старинный (архитектурный) Майкоп». Один из них автомобильный, остальные — пешие. Их протяженность — от 500 метров до 6 км.
Маршрут «Древний Майкоп» включает:
- Майкопский курган — памятник эпохи ранней бронзы;
- водослив Майкопской ГЭС, русло реки Белой в подпарковой зоне города, где были найдены окаменелый кит из древнего океана Тетис и челюсть мастодонта;
- поляну Лысую — отсюда можно пройти к песочным скалам, посмотреть на панораму Майкопа, древнюю крепость Пытапэ;
- хребет Нагиеж-Уашх с рестораном Мэздах, телевышкой, обзорными точками на долину реки Курджипс и горы Западного Кавказа;
- «Царскую горку» — западную панорамную точку хребта Нагиеж-Уашх.
Протяженность маршрута — 5-6 км.
Маршрут «Старинный (архитектурный) Майкоп» стартует с площади Ленина и включает в себя:
- доходный дом Каплановых (сегодня — гостиница «Майкоп»);
- дом Зиньковецкого — нанешний Дом офицеров;
- кинотеатр «Пантеон» (ГДК «Гигант»);
- памятник Темботу Керашеву;
- Городской сад;
- пивзавод «Северный Кавказ» Чибичева и Хорасанова — сегодня гостиница «Хатти»;
- другие исторические места города.
Протяженность маршрута — 2км.
Маршрут «Адыгский Очаг» ведет к памятнику жертвам Кавказской войны «Очаг». Он окружен парком и является важной составляющей архитектурной композиции, объединяющей мечеть, филармонию, Национальный музей Адыгеи и площадь Дружбы. На памятнике изображены рельефы обрядовых и мифологических сцен и барельефы выдающихся деятелей истории и культуры адыгов. Площадь комплекса — 113 кв. метров, высота памятника — 20 метров.
Протяженность маршрута — всего 500 метров.
Информация о маршруте «От Ошада до Мэздаха» пока не появилась на сайте республики. Подробности всех пеших маршрутов Адыгеи можно посмотреть здесь.
«Поставил задачу отработать с туроператорами включение маршрутов в экскурсионные программы, уделить внимание информационной составляющей. Каждый маршрут насыщен познавательными фактами, историческими памятниками, архитектурными композициями. Важно, чтобы информация о них была правильно и интересно представлена во время экскурсии», — сообщил глава Адыгеи. Он подчеркнул, что власти региона стараются развивать туризм равномерно — на всех территориях республики.
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Отдельное внимание в Адыгее уделяют республиканской столице, где много исторических мест. «Параллельно с созданием новых рекреационных зон в Майкопе мы постепенно приводим в порядок памятники истории и культуры, формируем экскурсионные маршруты. Значимо, что к этой работе подключились общественники, неравнодушные майкопчане, которые запустили несколько волонтерских проектов — «Долина Мые», «Майкоп Евгения Шварца». Они пользуются большой популярностью у майкопчан и гостей города», — отметил Мурат Кумпилов.
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