В Адыгее появились 4 новых туристических маршрута по Майкопу. Рассказываем, куда они ведут

В Адыгее разработали четыре новых туристических маршрута по Майкопу. Глава Адыгеи поручил включить их в экскурсионные программы

В своем telegram-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов рассказал, что в Адыгее разработали четыре новых туристических маршрута — «От Ошада до Мэздаха»,️ «Древний Майкоп»,️ «Адыгский очаг» и «Старинный (архитектурный) Майкоп». Один из них автомобильный, остальные — пешие. Их протяженность — от 500 метров до 6 км.

Маршрут «Древний Майкоп» включает: Майкопский курган — памятник эпохи ранней бронзы;

водослив Майкопской ГЭС, русло реки Белой в подпарковой зоне города, где были найдены окаменелый кит из древнего океана Тетис и челюсть мастодонта;

поляну Лысую — отсюда можно пройти к песочным скалам, посмотреть на панораму Майкопа, древнюю крепость Пытапэ;

хребет Нагиеж-Уашх с рестораном Мэздах, телевышкой, обзорными точками на долину реки Курджипс и горы Западного Кавказа;

«Царскую горку» — западную панорамную точку хребта Нагиеж-Уашх. Протяженность маршрута — 5-6 км.

Маршрут «Старинный (архитектурный) Майкоп» стартует с площади Ленина и включает в себя: доходный дом Каплановых (сегодня — гостиница «Майкоп»);

дом Зиньковецкого — нанешний Дом офицеров;

кинотеатр «Пантеон» (ГДК «Гигант»);

памятник Темботу Керашеву;

Городской сад;

пивзавод «Северный Кавказ» Чибичева и Хорасанова — сегодня гостиница «Хатти»;

другие исторические места города. Протяженность маршрута — 2км.

Маршрут «Адыгский Очаг» ведет к памятнику жертвам Кавказской войны «Очаг». Он окружен парком и является важной составляющей архитектурной композиции, объединяющей мечеть, филармонию, Национальный музей Адыгеи и площадь Дружбы. На памятнике изображены рельефы обрядовых и мифологических сцен и барельефы выдающихся деятелей истории и культуры адыгов. Площадь комплекса — 113 кв. метров, высота памятника — 20 метров.

Протяженность маршрута — всего 500 метров.

Информация о маршруте «От Ошада до Мэздаха» пока не появилась на сайте республики. Подробности всех пеших маршрутов Адыгеи можно посмотреть здесь.

«Поставил задачу отработать с туроператорами включение маршрутов в экскурсионные программы, уделить внимание информационной составляющей. Каждый маршрут насыщен познавательными фактами, историческими памятниками, архитектурными композициями. Важно, чтобы информация о них была правильно и интересно представлена во время экскурсии», — сообщил глава Адыгеи. Он подчеркнул, что власти региона стараются развивать туризм равномерно — на всех территориях республики.

Отдельное внимание в Адыгее уделяют республиканской столице, где много исторических мест. «Параллельно с созданием новых рекреационных зон в Майкопе мы постепенно приводим в порядок памятники истории и культуры, формируем экскурсионные маршруты. Значимо, что к этой работе подключились общественники, неравнодушные майкопчане, которые запустили несколько волонтерских проектов — «Долина Мые», «Майкоп Евгения Шварца». Они пользуются большой популярностью у майкопчан и гостей города», — отметил Мурат Кумпилов.