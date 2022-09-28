Мобилизованного программиста из Краснодара отпустили домой
Программиста из Краснодара, которого мобилизовали и забрали на полигон Молькино, отправили домой к семье
Об этом журналистке Юга.ру сообщила его супруга Юлия. Она сказала, что мужа вернул работодатель как ключевого эксперта сферы связи.
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Ранее женщина обратилась к порталу Юга.ру и сообщила, что её 36-летнего супруга необоснованно забрали. Он трудится удалённо, в армии не служил и боевого опыта не имеет. Его вызвали в отдел кадров за повесткой с призывом на сборы. На следующий день он явился в военкомат, после чего его отвезли в военную часть в Молькино, записав стрелком.
Как писали Юга.ру, в Армавире мобилизовали 24-летнего Геннадия Тарвердова по повестке, которая пришла днём позже. У него жена на девятом месяце беременности.
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Информация о нарушениях в организации призывов и ошибочно выданных повестках появляется регулярно. Ранее инвалиду-колясочнику Михаилу Тимошенко принесли документ и потребовали явиться в военкомат Адыгейска. После огласки в СМИ перед мужчиной извинились.
Кроме того, в Севастополе вернули домой четырёх мобилизованных мужчин. 15-летняя дочь одного из них рассказала, что осталась одна — мама умерла, а брат в данный момент служит в армии.
Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что 26 сентября в регионе заработала единая «горячая линия» по мобилизации. Телефон — +7 (861) 259-01-91. Звонить можно по будням с 9:00 до 17:00.
Специалисты ответят на вопросы о том, какие работники подлежат бронированию, об основаниях для отсрочки, финансовом обеспечении мобилизованных.