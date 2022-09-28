Мобилизованного программиста из Краснодара отпустили домой

Программиста из Краснодара, которого мобилизовали и забрали на полигон Молькино, отправили домой к семье

Об этом журналистке Юга.ру сообщила его супруга Юлия. Она сказала, что мужа вернул работодатель как ключевого эксперта сферы связи.

Ранее женщина обратилась к порталу Юга.ру и сообщила, что её 36-летнего супруга необоснованно забрали. Он трудится удалённо, в армии не служил и боевого опыта не имеет. Его вызвали в отдел кадров за повесткой с призывом на сборы. На следующий день он явился в военкомат, после чего его отвезли в военную часть в Молькино, записав стрелком. Как писали Юга.ру, в Армавире мобилизовали 24-летнего Геннадия Тарвердова по повестке, которая пришла днём позже. У него жена на девятом месяце беременности.

Информация о нарушениях в организации призывов и ошибочно выданных повестках появляется регулярно. Ранее инвалиду-колясочнику Михаилу Тимошенко принесли документ и потребовали явиться в военкомат Адыгейска. После огласки в СМИ перед мужчиной извинились. Кроме того, в Севастополе вернули домой четырёх мобилизованных мужчин. 15-летняя дочь одного из них рассказала, что осталась одна — мама умерла, а брат в данный момент служит в армии.