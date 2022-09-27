В Армавире мобилизовали парня без боевого опыта. У него жена на девятом месяце беременности

Об этом Юга.ру сообщила его сестра Виктория. По её словам, 21 сентября он получил направление от работодателя, в котором сказано явиться в военкомат для сверки данных. По словам начальника, документ пришёл два месяца назад, его просто забывали передать Геннадию. Утром 22 сентября он отправился в военкомат, а уже через десять минут уехал на автобусе с призывниками, которые официально получили мобилизационную повестку, собрали вещи и попрощались с родными.

«В военкомате сказали «Нам всё равно, что не участвовали в боевых действиях, что не по повестке и беременная жена. Ночью пришёл приказ всех мобилизовать, зашли, отсюда уже не выйдете» . На выходе действительно стоят люди и никого не выпускают. В распределительной части города Краснодара медкомиссию не проходил, никто не проверял, уже по факту поступления в распределительную военную часть Краснодара выдали мобилизационное предписание, в котором даже не проставлен срок, в течение которого нужно было явиться в военкомат», — возмущается Виктория и добавляет, что никому из родственников даже не удалось попрощаться с Геннадием.

Мужчина с ноября 2020 года проходил срочную военную службу в учебной части ПВО Ейска, в боевых действиях не участвовал. Работает электриком в ПАО «Кубань-энерго», заочно учится в магистратуре. У него дома осталась супруга, которая сейчас находится на девятом месяце беременности и лежит в роддоме.

По её словам, на следующий день 23 сентября из военкомата прислали повестку, где ручкой дописали, что брат сам пришёл днём ранее. Однако Геннадий не доброволец.

Сейчас мужчина находится в 227 мото-стрелковой бригаде в Майкопе на учениях. Его записали стрелком. Родственники собирают для него походные вещи, потому что в военкомат он отправился перед работой и ничего с собой не брал.

В военном комиссариате Армавира журналистке Юга.ру не смогли прокомментировать ситуацию, сославшись на занятость всех сотрудников.

Информация о нарушениях в организации мобилизации и ошибочно выданных повестках появляется регулярно. Так, мобилизовали 59-летнего мастера на заводе Виктора Тарапуна из станицы Каневской. Мужчина в армии не служил и боевого опыта не имеет. К тому же у него гипертония, хроническая сердечная недостаточность и аденома предстательной железы, но Виктора всё равно отправили сначала в Краснодар, а затем в Майкоп на обучение. Позже стало известно, что его всё же вернули семье.

Также Юга.ру писали об инвалиде-колясочнике Михаиле Тимошенко, которому также вручили повестку. После того, как про этот случай написали в СМИ, власти Тахтамукайского района и военкомата Адыгейска признали ошибку и извинились перед мужчиной.

Как сообщил военный комиссариат Краснодарского края, по каждому случаю жалобы будут проводить проверку. Если информация о нарушении при мобилизации подтвердится — человека вернут из части домой.



В Крыму вернули домой около 400 человек. Они были освобождены от призыва, так как сведения о них в военкомате были не актуальными. Начальник по мобилизационной работе отметил, что такая ситуация произошла из-за несвоевременного обновления личных данных гражданами. При этом основные нарушения касались возраста.



В Магаданской области уволили военкома из-за ошибок при мобилизации, сообщает РБК.