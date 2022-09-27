За сутки ОНФ получил более 200 жалоб от жителей Краснодарского края о нарушениях в ходе мобилизации

26 сентября в отделениях Общероссийского народного фронта в регионах РФ развернули центры содействия. Активисты дали советы, что делать, если считаете, что не подходите под критерии мобилизации

За первые сутки центр в Краснодарском крае получил более 200 жалоб от тех, кому пришла повестка, но люди считают, что у них есть основания для отсрочки или отмены решения о призыве. По нескольким десяткам заявок уже проводится проверка. Как сообщают в телеграм-канале народного фронта, действовать следует незамедлительно. Если у призываемого проблемы со здоровьем, нужно взять все подтверждающие это документы и идти с ними в военкомат. Там следует написать заявление на имя начальника о прохождении медкомиссии. Если заявление принимать отказываются, нужно написать обращение в военную прокуратуру. Тот же самый алгоритм действий, если призываемый — единственный кормилец в семье, имеет на иждивении четверых и более малолетних детей, единственный сын.