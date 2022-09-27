За сутки ОНФ получил более 200 жалоб от жителей Краснодарского края о нарушениях в ходе мобилизации
26 сентября в отделениях Общероссийского народного фронта в регионах РФ развернули центры содействия. Активисты дали советы, что делать, если считаете, что не подходите под критерии мобилизации
За первые сутки центр в Краснодарском крае получил более 200 жалоб от тех, кому пришла повестка, но люди считают, что у них есть основания для отсрочки или отмены решения о призыве. По нескольким десяткам заявок уже проводится проверка.
Как сообщают в телеграм-канале народного фронта, действовать следует незамедлительно. Если у призываемого проблемы со здоровьем, нужно взять все подтверждающие это документы и идти с ними в военкомат. Там следует написать заявление на имя начальника о прохождении медкомиссии. Если заявление принимать отказываются, нужно написать обращение в военную прокуратуру. Тот же самый алгоритм действий, если призываемый — единственный кормилец в семье, имеет на иждивении четверых и более малолетних детей, единственный сын.
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Параллельно следует отправить все данные непосредственно в народный фронт на электронный адрес 23region@onf.ru. Нужно указать: ФИО мобилизованного, дату рождения, сведения о службе в армии, наличие боевого опыта, военно-учетную специальность, аргументы в пользу того, что мобилизация была проведена незаконно, из какого военкомата пришла повестка, время и место, когда призываемый должен явиться к пункту сбора, номер телефона.
Обращения в Краснодаре принимают также по адресу улица Октябрьская, 78. Телефон +7 (861) 262-28-56.
Как сообщили в пресс-службе Краснодарского регионального исполнительного комитета народного фронта, обращения от призывников и их родственников продолжают поступать. Их условно можно разделить на три категории: несоответствие возраста и заявленной военной специальности, а также отсутствие медкомиссии.
Как писали Юга.ру, в Армавире 22 сентября мобилизовали 24-летнего Геннадия Тарвердова по повестке, которая пришла днём позже, когда он уже находился в Майкопе на учениях. У него дома осталась супруга, которая сейчас находится на девятом месяце беременности и лежит в роддоме.