Сотрудники военкомата в Адыгейске извинились перед инвалидом-колясочником, которого хотели мобилизовать

Михаилу Тимошенко, 40-летнему ветерану МВД и инвалиду первой группы, лично вручили призывную повестку сотрудники военкомата и полиции. При этом то, что мужчина был в коляске, их, видимо, не смутило. После того, как про этот случай написали в СМИ, официальный телеграм-канал Тахтамукайского района признал ошибку.

«Отдел военного комиссариата по городу Адыгейск, Тахтамукайского и Теучежского районов принесли извинения 40-летнему Михаилу Тимошенко за то, что по ошибке вручили повестку в военкомат. На этапе предварительного заочного оповещения и вручения повесток могут случаться единичные ошибки. Таким жителям необходимо явиться на пункт сбора и предоставить документы, которые подтвердят, что гражданин не подходит под параметры мобилизации».

О нарушениях в организации мобилизации и ошибочно выданных повестках сообщают и жители Краснодарского края. Так не служившего 59-летнего жителя Кущевского района уже успели отправить в военную часть. После огласки в СМИ мужчину вернули домой.

О том, что ему поступают жалобы по организации мобилизации, рассказал и губернатор Краснодарского края. Накануне он обсудил ситуацию с военкомом Александром Кузнецовым.

«Далеко не каждый, кто получил повестку, будет сразу же мобилизован. По всем пришедшим в военкомат будут сверять информацию, учитывать возраст, состояние здоровья и семейное положение. Обращаю внимание глав муниципалитетов: вы возглавляете на местах мобилизационные комиссии и как никто знаете ситуацию на своих территориях. Нам важно не допустить неправомерного призыва, обращения родственников самих призывников не должны оставаться без внимания», — написал в своем телеграм-канале губернатор.

В Крыму вернули домой около 400 мобилизованных. Они были освобождены от призыва, так как сведения о них в военкомате были не актуальными. Начальник по мобилизационной работе отметил, что такая ситуация произошла из-за несвоевременного обновления личных данных гражданами. При этом основные нарушения касались возраста.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодарском крае запустили «горячую линию» по мобилизации.