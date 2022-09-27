Сотрудники военкомата в Адыгейске извинились перед инвалидом-колясочником, которого хотели мобилизовать

Адыгея, Краснодарский край, Крым

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  • Повестка на военный призыв, полученная Михаилом Тимошенко © Скриншот сайта 93.RU
    Повестка на военный призыв, полученная Михаилом Тимошенко © Скриншот сайта 93.RU

Инвалиду Михаилу Тимошенко 25 сентября принесли повестку и потребовали явиться в военкомат Адыгейска

Михаилу Тимошенко, 40-летнему ветерану МВД и инвалиду первой группы, лично вручили призывную повестку сотрудники военкомата и полиции. При этом то, что мужчина был в коляске, их, видимо, не смутило. После того, как про этот случай написали в СМИ, официальный телеграм-канал Тахтамукайского района признал ошибку.

«Отдел военного комиссариата по городу Адыгейск, Тахтамукайского и Теучежского районов принесли извинения 40-летнему Михаилу Тимошенко за то, что по ошибке вручили повестку в военкомат. На этапе предварительного заочного оповещения и вручения повесток могут случаться единичные ошибки. Таким жителям необходимо явиться на пункт сбора и предоставить документы, которые подтвердят, что гражданин не подходит под параметры мобилизации».

О нарушениях в организации мобилизации и ошибочно выданных повестках сообщают и жители Краснодарского края. Так не служившего 59-летнего жителя Кущевского района уже успели отправить в военную часть. После огласки в СМИ мужчину вернули домой.

О том, что ему поступают жалобы по организации мобилизации, рассказал и губернатор Краснодарского края. Накануне он обсудил ситуацию с военкомом Александром Кузнецовым. 

«Далеко не каждый, кто получил повестку, будет сразу же мобилизован. По всем пришедшим в военкомат будут сверять информацию, учитывать возраст, состояние здоровья и семейное положение. Обращаю внимание глав муниципалитетов: вы возглавляете на местах мобилизационные комиссии и как никто знаете ситуацию на своих территориях. Нам важно не допустить неправомерного призыва, обращения родственников самих призывников не должны оставаться без внимания», — написал в своем телеграм-канале губернатор. 

В Крыму вернули домой около 400 мобилизованных. Они были освобождены от призыва, так как сведения о них в военкомате были не актуальными. Начальник по мобилизационной работе отметил, что такая ситуация произошла из-за несвоевременного обновления личных данных гражданами. При этом основные нарушения касались возраста. 

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодарском крае запустили «горячую линию» по мобилизации. 

Армия Инвалидность Призыв Частичная мобилизация для СВО

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