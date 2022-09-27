В Севастополе вернули домой четырёх мобилизованных мужчин. 15-летняя дочь одного из них рассказала, что осталась одна

Краснодарский край, Крым

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  • © Скриншот из телеграм-канала https://t.me/razvozhaev
    © Скриншот из телеграм-канала https://t.me/razvozhaev

27 сентября губернатор Севастополя рассказал о нарушениях в организации частичной мобилизации

По словам губернатора города Михаила Развожаева, сейчас в Севастополе идёт работа по людям, которые были призваны ошибочно. В адрес чиновника постоянно приходят обращения. Если информация подтверждается, мужчин возвращают из военной части, куда многих уже успели отправить на учения. 

Самым вопиющим случаем, по словам Развожаева, стала ситуация с девочкой, которая осталась дома одна. 15-летний подросток позвонил на «горячую линию» по номеру 112. Девочка рассказала, что ее отца мобилизовали, мама умерла, а брат в данный момент служит в армии. Михаил Развожаев сообщил в своем телеграме, что сейчас занимается тем, чтобы вернуть отца домой.

Также вчера отправили домой мужчину, который уже прибыл в воинскую часть. У него трое детей, а жена умерла на днях. При этом его мобилизовали. 

Согласно официальным разъяснениям Минобороны, в ходе частичной мобилизации призывают подполковников до 55 лет. Однако в Севастополе мобилизовали 59-летнего подполковника ФСБ в запасе. Кроме того, у него есть целый ряд заболеваний: артрит, панкреатит, тугоухость и грыжи в позвоночнике. Сейчас он уже отправлен домой.

Также с сахарным диабетом и еще четырьмя хроническими заболеваниями мобилизовали 47-летнего офицера в запасе.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в Армавире мобилизовали парня без боевого опыта. Его жена на девятом месяце беременности сейчас находится в роддоме.

За последние сутки общественники Краснодарского края приняли 200 жалоб от жителей края о нарушениях в ходе мобилизации. Почитать о том, что активисты советуют делать, если повестка пришла ошибочно, можно тут

Армия Крым Севастополь Частичная мобилизация для СВО Чиновники

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