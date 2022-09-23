Ростехнадзор нашёл 13 нарушений при строительстве Западного обхода Краснодара

Специалисты Ростехнадзора при проверке строительства Дальнего Западного обхода Краснодара обнаружили 13 нарушений. Ранее ГК «Автодор» заявлял, что дорогу достроят раньше на полгода

Северо-Кавказское управление Ростехнадзора проверило работы по строительству Дальнего Западного обхода Краснодара. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Специалисты нашли 13 различных нарушений. В результате проверки оказалось:

выполнены строительно-монтажные работы без освидетельствования с составлением актов скрытых работ;

установлена просадка части автомобильной дороги;

строительным контролем застройщика ООО «Автодор-Инжиниринг» не обеспечена проверка выполняемых работ, были допущены отклонения от проектной документации.

В отношении юрлиц и ответственных работников возбуждены четыре административных дела по ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ (Нарушение строительных регламентов и требований в области строительства).

Ранее в «Автодоре» сообщили, что Дальний Западный обход Краснодара планируют достроить на полгода раньше назначенного срока. Дорога по ускоренному графику должна быть готова летом 2023 года.

Дальний Западный обход — объездная трасса, которая сократит дорогу к Чёрному морю и разгрузит основные улицы Краснодара.

«С открытием дороги транзитный поток, который едет в направлении Крымского моста и обратно, уйдет из Краснодара. Это положительно скажется на экологической ситуации и дорожной обстановке в кубанской столице. Также значительно сократится время в пути в Крым», — говорится в сообщении «Автодора».

Напомним, в 2016 году президент России Владимир Путин поручил построить Дальний Западный обход, который соединит трассу Краснодар — Темрюк — хутор Белый с М-4 «Дон». Начало строительства участка длиной 51 км было запланировано на 2018 год, однако затем работы перенесли на год. В июне 2019-го губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что госкомпания «Автодор» начнет строительство осенью. Весной 2020 года на месте будущей трассы начали археологические раскопки и нашли древние погребения, самому старому из них 5 тыс. лет.

Ранее Юга.ру писали, что в станице Новотитаровской запустили бетонный завод, чтобы ускорить строительство Дальнего Западного обхода в Краснодаре.