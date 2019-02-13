Стали известны подробности проекта Дальнего Западного обхода Краснодара
Государственная компания «Автодор» 13 февраля получила положительное заключение по проекту Дальнего Западного обхода Краснодара
Трасса пройдет через Краснодар, Красноармейский и Динской районы. Длина нового четырехполосного участка дороги составит 51 км. Проект предусматривает возведение 3 транспортных развязок, 4 мостов и 20 путепроводов.
Дорога пройдет за пределами черты города, не затронет Краснодарскую агломерацию и будет минимально проходить через населенные пункты. При ее строительстве не потребуется сносить жилые дома.
В пресс-службе «Автодора» пояснили, что дорога позволит сократить время в пути к Крымскому мосту и вывести транзитный трафик из городской черты Краснодара.
Проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы РФ.
Как сообщали Юга.ру, в июле 2017 года губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев пообещал, что строительство Дальнего Западного обхода начнется в 2018 году.
В марте 2018 года Правительство утвердило маршрут Дальнего Западного обхода Краснодара. Однако через несколько дней после этого глава Кубани сообщил, что старт строительства перенесли на 2019 год, не уточнив причин переноса сроков.
Ранее специалисты расчитали, что к 2034 году плотность потока на этом участке магистрали составит около 30 тыс. машин в сутки. Ориентировочная стоимость проекта составляет около 30 млрд рублей.
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