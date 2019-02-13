Стали известны подробности проекта Дальнего Западного обхода Краснодара

Государственная компания «Автодор» 13 февраля получила положительное заключение по проекту Дальнего Западного обхода Краснодара

Трасса пройдет через Краснодар, Красноармейский и Динской районы. Длина нового четырехполосного участка дороги составит 51 км. Проект предусматривает возведение 3 транспортных развязок, 4 мостов и 20 путепроводов.

Дорога пройдет за пределами черты города, не затронет Краснодарскую агломерацию и будет минимально проходить через населенные пункты. При ее строительстве не потребуется сносить жилые дома.

В пресс-службе «Автодора» пояснили, что дорога позволит сократить время в пути к Крымскому мосту и вывести транзитный трафик из городской черты Краснодара.

Проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы РФ.