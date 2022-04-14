Для строительства Дальнего Западного обхода в Краснодаре запустили бетонный завод

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В станице Новотитаровской запустили бетонный завод, чтобы ускорить строительство Дальнего Западного обхода в Краснодаре

Напомним, начать строительство Дальнего Западного обхода поручил в 2016 году президент РФ Владимир Путин. Дорога соединит трассы Краснодар — Темрюк — хутор Белый с трассой М-4 «Дон». 

Изначально его строительство планировали на 2018 год, но затем несколько раз переносили и приступили к работам только в декабре 2020 года. В апреле 2021 года начали устройство земляного полотна, а в мае приступили к укладке асфальтобетона. 

Строительством обхода занимается «Автодор». Планируется, что трасса сократит время поездки до Черноморского побережья. Вся длина магистрали составит 51,2 км, а закончить ее устройство планируют к 2024 году. 

Для того, чтобы ускорить строительство, в станице Новотитаровской запустили цементно-бетонный завод, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Всего для строительства трассы необходимо  около 55 тысяч кубометров бетонов разных классов. Завод позволит устанавливать в смену 1 км разделительной полосы или 400 метров бордюра. Всего там установят 51 км разделительной полосы.

В пресс-службе отметили, что работы идут на 12 искусственных сооружениях: девяти путепроводах и трех мостах через реки. А на 22 км нового отрезка уложили асфальт, что составляет 43% от общей протяженности.

Ранее Юга.ру рассказывали о подробностях проекта Дальнего Западного обхода. А еще в 2020 году на месте строительства обхода нашли древний могильник. Самому старому захоронению больше 5 тыс. лет.

дорога на курорт Дороги Краснодар Строительство

Новости

В Краснодаре сильный ветер повалил рекламный щит на человека
Для строительства Дальнего Западного обхода в Краснодаре запустили бетонный завод
В Мариуполе погиб военный из Краснодарского края
В Краснодаре определили подрядчика, который будет строить сквер на Гидрострое за 260 млн рублей
В Центральном округе Краснодара из-за энергоаварии без света остались 2,5 тыс. человек
В Фестивальном микрорайоне Краснодара запретят стоянку транспорта на двух улицах

Лента новостей

«Это жизнь не с аутизмом, а с ребенком»
Вчера, 13:17
«Это жизнь не с аутизмом, а с ребенком»
Родные краснодарцев с аутизмом озвучили дискуссию о ПНИ
Едете в горы Сочи весной?
Вчера, 08:35 Партнерский
Едете в горы Сочи весной?
Рассказываем, как работают лавинщики и зачем брать с собой бипер
Кофе, библиотека и умные камеры
Вчера, 13:31 Партнерский
Кофе, библиотека и умные камеры
Репортаж из первого фиджитал-офиса Альфа-Банка в Краснодаре

Реклама на сайте