Для строительства Дальнего Западного обхода в Краснодаре запустили бетонный завод

В станице Новотитаровской запустили бетонный завод, чтобы ускорить строительство Дальнего Западного обхода в Краснодаре

Напомним, начать строительство Дальнего Западного обхода поручил в 2016 году президент РФ Владимир Путин. Дорога соединит трассы Краснодар — Темрюк — хутор Белый с трассой М-4 «Дон».

Изначально его строительство планировали на 2018 год, но затем несколько раз переносили и приступили к работам только в декабре 2020 года. В апреле 2021 года начали устройство земляного полотна, а в мае приступили к укладке асфальтобетона.

Строительством обхода занимается «Автодор». Планируется, что трасса сократит время поездки до Черноморского побережья. Вся длина магистрали составит 51,2 км, а закончить ее устройство планируют к 2024 году.

Для того, чтобы ускорить строительство, в станице Новотитаровской запустили цементно-бетонный завод, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Всего для строительства трассы необходимо около 55 тысяч кубометров бетонов разных классов. Завод позволит устанавливать в смену 1 км разделительной полосы или 400 метров бордюра. Всего там установят 51 км разделительной полосы.

В пресс-службе отметили, что работы идут на 12 искусственных сооружениях: девяти путепроводах и трех мостах через реки. А на 22 км нового отрезка уложили асфальт, что составляет 43% от общей протяженности.

Ранее Юга.ру рассказывали о подробностях проекта Дальнего Западного обхода. А еще в 2020 году на месте строительства обхода нашли древний могильник. Самому старому захоронению больше 5 тыс. лет.