Дальний западный обход Краснодара планируют сдать раньше срока — летом 2023 года

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Объездную дорогу, которая сократит дорогу к Черному морю, планировали достроить к началу 2024 года. В «Автодоре» сообщили, что Дальний западный обход Краснодара планируют достроить на полгода раньше

Напомним, в 2016 году президент России Владимир Путин поручил построить Дальний западный обход, который соединит трассу Краснодар — Темрюк — хутор Белый с М4 «Дон». Работы там начались на два года позже заявленного срока, а в 2021 году рабочие начали укладывать асфальт на магистрали. Планировалось, что объект доделают к 2024 году.

30 июня в ГК «Автодор» сообщили, что завершить стройку планируют на полгода раньше — летом 2023 года.

«Сейчас практически на всем протяжении нового участка М-4 «Дон» идут активные работы. В них задействовано более 500 человек, более 200 единиц спецтехники и 300 единиц автотранспорта», — говорится в сообщении.

По данным госкомпании, рабочие укладывают асфальтобетон в несколько слоев. Верхний слой из горячей плотной щебеночной крупнозернистой смеси уложен на 30,5 км, устройство нижнего слоя покрытия завершено на протяжении 23 км. На остальных участках идет устройство земляного полотна.

«С открытием дороги транзитный поток, который едет в направлении Крымского моста и обратно, уйдет из Краснодара. Это положительно скажется на экологической ситуации и дорожной обстановке в кубанской столице. Также значительно сократится время в пути в Крым», — говорится в сообщении. 

  • © Скриншот с телеграм-канала t.me/avtodorgk
    © Скриншот с телеграм-канала t.me/avtodorgk

Ранее Юга.ру писали, что Краснодарский край получит 230 млрд рублей на развитие дорог до 2027 года. На эти деньги достроят трассу в Крым и в Абхазию. На скоростную трассу из Краснодара в Крым потратят 84 млрд рублей, на дорогу от Джубги до Абхазии — 55 млрд рублей.

дорога на курорт Дороги Краснодар Крым

Новости

В Ростове «Вкусно — и точка» (бывший McDonald's) откроют в июле. Что известно про Краснодар?
В Краснодаре в культурном пространстве «Колос» стартуют кинопоказы под открытым небом
Волонтеры приглашают краснодарцев поучаствовать в уборке улицы Батуринской
Дальний западный обход Краснодара планируют сдать раньше срока — летом 2023 года
В Краснодарском крае сгорел пассажирский автобус
Какие фильмы можно посмотреть в Краснодаре с 30 июня

Лента новостей

«Когда я писал заявление, я плакал»
Вчера, 09:00
«Когда я писал заявление, я плакал»
Почему машинисту РЖД, который выступал за мир и защищал права рабочих, пришлось уволиться
Лотосы на Кубани
29 июня, 08:29 Партнерский
Лотосы на Кубани
Рассказываем, где искать озера и пруды с краснокнижными растениями
Все о самокатах Яндекс Go в Краснодаре
Вчера, 16:50
Все о самокатах Яндекс Go в Краснодаре
Отвечаем на самые частые вопросы

Реклама на сайте