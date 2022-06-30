Дальний западный обход Краснодара планируют сдать раньше срока — летом 2023 года

Объездную дорогу, которая сократит дорогу к Черному морю, планировали достроить к началу 2024 года. В «Автодоре» сообщили, что Дальний западный обход Краснодара планируют достроить на полгода раньше

Напомним, в 2016 году президент России Владимир Путин поручил построить Дальний западный обход, который соединит трассу Краснодар — Темрюк — хутор Белый с М4 «Дон». Работы там начались на два года позже заявленного срока, а в 2021 году рабочие начали укладывать асфальт на магистрали. Планировалось, что объект доделают к 2024 году.

«Сейчас практически на всем протяжении нового участка М-4 «Дон» идут активные работы. В них задействовано более 500 человек, более 200 единиц спецтехники и 300 единиц автотранспорта», — говорится в сообщении.

30 июня в ГК «Автодор» сообщили, что завершить стройку планируют на полгода раньше — летом 2023 года.

По данным госкомпании, рабочие укладывают асфальтобетон в несколько слоев. Верхний слой из горячей плотной щебеночной крупнозернистой смеси уложен на 30,5 км, устройство нижнего слоя покрытия завершено на протяжении 23 км. На остальных участках идет устройство земляного полотна.

«С открытием дороги транзитный поток, который едет в направлении Крымского моста и обратно, уйдет из Краснодара. Это положительно скажется на экологической ситуации и дорожной обстановке в кубанской столице. Также значительно сократится время в пути в Крым», — говорится в сообщении.