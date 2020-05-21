На месте будущего Дальнего Западного обхода Краснодара нашли древние погребения, самому старому из них 5 тысяч лет

Напомним, в 2016 году президент России Владимир Путин поручил построить Дальний Западный обход. По плану, магистраль должна соединить краевую дорогу Краснодар — Темрюк — хутор Белый и федеральную трассу М-4 «Дон». Так власти планируют обеспечить проезд к Крымскому мосту, не затрагивая Краснодар. Начало строительства четырехполосной дороги длиной 51 км было запланировано на 2018 год, однако затем работы отложили на год. В июне 2019-го губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что госкомпания «Автодор» начнет строительство осенью.

20 мая 2020 года стало известно, что при подготовке к строительству обхода на М-4 нашли несколько курганов. В одном из них обнаружили пять погребений. Самое старое относится к древней катакомбной культуре начала 3-го тысячелетия до н.э.

«Погребальные памятники довольно часто встречаются в этой части Краснодарского края, так как в начале 3-го тысячелетия до н.э. здесь сформировалось несколько культур», — рассказали 20 мая в пресс-службе «Автодора».