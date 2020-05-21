На месте будущего Дальнего Западного обхода Краснодара нашли древние погребения, самому старому из них 5 тысяч лет
В Краснодарском крае при подготовке к строительству Дальнего Западного обхода в мае обнаружили остатки древних культур
Напомним, в 2016 году президент России Владимир Путин поручил построить Дальний Западный обход. По плану, магистраль должна соединить краевую дорогу Краснодар — Темрюк — хутор Белый и федеральную трассу М-4 «Дон». Так власти планируют обеспечить проезд к Крымскому мосту, не затрагивая Краснодар. Начало строительства четырехполосной дороги длиной 51 км было запланировано на 2018 год, однако затем работы отложили на год. В июне 2019-го губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что госкомпания «Автодор» начнет строительство осенью.
20 мая 2020 года стало известно, что при подготовке к строительству обхода на М-4 нашли несколько курганов. В одном из них обнаружили пять погребений. Самое старое относится к древней катакомбной культуре начала 3-го тысячелетия до н.э.
«Погребальные памятники довольно часто встречаются в этой части Краснодарского края, так как в начале 3-го тысячелетия до н.э. здесь сформировалось несколько культур», — рассказали 20 мая в пресс-службе «Автодора».
В компании добавили, что, хотя усопших в этот период хоронили без использования ритуальных предметов, в насыпи нашли «уникальную для этой территории вещь» — костяную упряжку для пояса. За 150 лет такой предмет находили в регионе только дважды. Также в захоронении обнаружили останки девушки, которые относятся к раннему железному веку сарматской культуры. Около нее находился глиняный сосуд, а под черепом — бронзовое зеркало.
По словам ученым, в этом месте проходили поминальные обряды кочевых племен. Такой вывод они сделали после того, как нашли остатки керамики античного типа раннего железного века и кости животных, которые могли быть жертвенной пищей.
Археологи будут работать в этом месте до октября 2020 года. Им предстоит исследовать около 12 тыс. кв. метров. Найденное передадут в том числе в Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник имени Е. Д. Фелицына.
В мае Юга.ру рассказывали, что в Крыму нашли останки волков, которым более 1,5 млн лет.