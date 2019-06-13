Строительство Дальнего Западного обхода Краснодара наметили на осень

Напомним, проект призван снизить загруженность улиц в центре Краснодара и улучшить транспортную логистику в регионе — дорога позволит сократить время в пути к Крымскому мосту и вывести транзитный трафик из городской черты. К его реализации планировалось приступить осенью 2018 года, однако он был отложен на год.

«Сейчас проектирование Дальнего Западного обхода уже завершено, госэкспертиза дала по проекту положительные заключения. Само строительство должно начаться нынешней осенью», — написал губернатор Вениамин Кондратьев в своем фейсбуке.

Об этом стало известно на совещании с участием руководства Кубани и дорожников.

Дальний Западный обход Краснодара будет четырехполосной дорогой длиной 51 км. Расчетная скорость движения составит 120 км/час. Дорога пройдет вдоль Краснодара, Динского, Красносельского, Нововеличковского, Новотитаровского, Пластуновского сельских поселений и Марьянского сельского поселения. Объезд должен соединить трассу Краснодар — Темрюк — Белый от новой развязки в станице Елизаветинской, через Ейское шоссе с М-4.

В 2017 году проект оценивался в 30 млрд рублей. Строительство будет осуществляться в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы».