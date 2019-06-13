Строительство Дальнего Западного обхода Краснодара наметили на осень
«Автодор» планирует приступить к строительству Дальнего Западного обхода Краснодара грядущей осенью
Об этом стало известно на совещании с участием руководства Кубани и дорожников.
«Сейчас проектирование Дальнего Западного обхода уже завершено, госэкспертиза дала по проекту положительные заключения. Само строительство должно начаться нынешней осенью», — написал губернатор Вениамин Кондратьев в своем фейсбуке.
Напомним, проект призван снизить загруженность улиц в центре Краснодара и улучшить транспортную логистику в регионе — дорога позволит сократить время в пути к Крымскому мосту и вывести транзитный трафик из городской черты. К его реализации планировалось приступить осенью 2018 года, однако он был отложен на год.
Дальний Западный обход Краснодара будет четырехполосной дорогой длиной 51 км. Расчетная скорость движения составит 120 км/час. Дорога пройдет вдоль Краснодара, Динского, Красносельского, Нововеличковского, Новотитаровского, Пластуновского сельских поселений и Марьянского сельского поселения. Объезд должен соединить трассу Краснодар — Темрюк — Белый от новой развязки в станице Елизаветинской, через Ейское шоссе с М-4.
В 2017 году проект оценивался в 30 млрд рублей. Строительство будет осуществляться в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы».
Ранее специалисты расчитали, что к 2034 году плотность потока на этом участке магистрали составит около 30 тыс. машин в сутки.
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