Экс-мэр Краснодара Андрей Алексеенко рассказал об эвакуации жителей Харьковской области

Краснодарский край

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  • © Фото Ольги Тимохиной, Юга.ру
    © Фото Ольги Тимохиной, Юга.ру

В сети появилось видео, где Андрей Алексеенко рассказывает об эвакуации жителей Харьковской области. До этого Минобороны РФ заявило о перегруппировке войск в регионе, подшефном Кубани

15 сентября краснодарские паблики и СМИ опубликовали видео с экс-мэром Краснодара Андреем Алексеенко со ссылкой на пресс-службу военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области. Сейчас Алексеенко возглавляет совет министров этого региона и входит в состав ВГА. В видео он рассказал, что население Харьковской области эвакуировали.

«Как только получили информацию об отводе [российских] войск, сотрудники администрации проинформировали граждан. Машинами ВГА и личным транспортом эвакуировали всех, кто пожелал выехать, на безопасную территорию. Отбора никакого не было. Все ли желающие выехали, говорить сложно в этой ситуации, но было сделано всё возможное», — доложил чиновник. 

По его словам, пока не известно, сколько людей эвакуировали — число назовут, когда они пройдут пункты пропуска РФ.

10 сентября Минобороны России рассказало о перегруппировке войск в Харьковской области для достижения целей спецоперации. Позже глава региона Виталий Ганчев заявил, что отвод войск связан с численным превосходством Вооруженных сил Украины. Он же объявил эвакуацию женщин и детей из Купянска в связи с обстрелами ещё 8 сентября. 

Также Алексеенко сообщил, что на территории Краснодарского края отдыхают дети из Харьковской области.

«Дети будут находиться там до изменения обстановки, когда их выдвижение по домам будет безопасным», — подчеркнул он.

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Напомним, Андрей Алексеенко занял посты в совете министров и ВГА Харьковской области месяц назад. Ради этого он отказался от должности мэра Краснодара.

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Андрей Алексеенко Армия Происшествия

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