26 августа экс-мэр Краснодара Андрей Алексеенко заявил о помощи РФ в восстановлении дорог и строительстве школ в Харьковской области в зоне военной спецоперации

Цитируя Алексеенко из того же эфира «Соловьев Live», телеграм-канал Харьковской народной республики заявил , что правительство РФ, Минтранс и Росавтодор помогают восстанавливать дороги и мосты в подшефном Кубани регионе. «По дорогам отдельная история. Здесь никто ничего не делал со времен Советского Союза», — высказался Алексеенко.

Экс-глава Краснодара, а ныне председатель совета министров Харьковской области Алексеенко выступил в эфире «Соловьев Live». Ссылаясь на прямую трансляцию, «Коммерсантъ» написал , что в 2023 году Краснодарский край поможет построить в Харьковской области три новые школы на месте разрушенных во время СВО. Он добавил, что до зимы надо восстановить теплоснабжение в разрушенных и поврежденных объектах. Для этого Кубань поможет реконструировать около 15 котельных. Примерно о том же чиновник говорил после посещения Харьковской области 10 августа.

Напомним, 30 июля Алексеенко начал контролировать гуманитарную помощь Купянску — городу в зоне СВО. Он уточнил, что губернатор Вениамин Кондратьев поручил ему координировать «шефство, которое Краснодарский край взял над Харьковской областью». 3 августа глава Адыгеи Мурат Кумпилов объявил, что республика взяла шефство над Геническим районом Херсонской области в зоне СВО.

Еще тогда редакция Юга.ру спросила краевую администрацию, как организовано шефство над субъектами в зоне СВО и из какого бюджета выделены деньги. 5 августа администрация перенаправила вопросы отраслевым ведомствам и обещала прислать их ответы позже. 19 августа пресс-служба дала официальный ответ:

«Краснодарский край отправил в Донецкую и Луганскую народные республики, а также Харьковскую область порядка 25 гуманитарных конвоев. Всего передано 956 тонн груза, из них 178 тонн — в Харьковскую область. Это продукты первой необходимости, лекарства, подушки, одеяла, средства гигиены, стройматериалы и спортивные тренажеры.

Кроме того, здравницы региона принимают детей из Харьковской области. Сейчас в детском лагере «Медвежонок» в Кабардинке оздоравливаются 203 ребенка. В следующую смену лагерь планирует принять еще 300 детей с освобожденных территорий», — заявила пресс-служба краевой администрации.

Вопросы о структуре шефства и источниках его финансирования остались без ответов.

По данным РБК, за последние месяцы 39 регионов РФ объявили о помощи муниципалитетам в зоне СВО. 31 мая «Ведомости» поясняли: «О запуске этого процесса по решению президента 19 мая заявлял первый замруководителя кремлевской администрации Сергей Кириенко, курирующий ДНР и ЛНР со стороны Кремля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 20 мая уточнял, что регионы могут сами оказывать поддержку ДНР и ЛНР, юридических документов для этого не требуется: «Регионы по своему усмотрению <...> могут брать в подшефные другие регионы». В координации этой работы тем не менее участвует Москва».