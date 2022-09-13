Бастрыкин решил возбудить уголовное дело после задержания учителей в Харьковской области. Что происходит?

Краснодарский край

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  • © Фото Николая Ильина, Юга.ру
    © Фото Николая Ильина, Юга.ру

СМИ сообщили о задержании военными учителей в Харьковской области, подшефной Краснодарскому краю. Что говорят власти РФ?

Что случилось?

10 сентября украинский депутат Алексей Гончаренко сообщил о задержаниях российских учителей в Харьковской области. 12 сентября вице-премьер Украины Ирина Репещук рассказала украинскому изданию, что двух задержанных будут судить за нарушение законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины, максимальное наказание — лишение свободы на 12 лет). При этом рассматривать педагогов в качестве военнопленных с возможностью для обмена Киев не собирался. 

Официальные российские источники это заявление не публиковали, но отреагировали на него.

Напомним, в августе Краснодарский край взял шефство над Харьковской областью. После отставки туда отправился экс-мэр Краснодара Андрей Алексеенко. Ранее Минобороны РФ писало о «перегруппировке» войск в регионе.

Были ли учителя?

13 сентября Минпросвещения России заявило, что с начала учебного года местные учителя работали в 90 школах Харьковской области.

«Все учителя [из России], которые отправились преподавать на освобожденные территории, сейчас находятся там, где ситуацию контролируют российские военные, военные Донецкой и Луганской народных республик. Российские учителя находятся под защитой. Заявления о том, что они привлечены к ответственности в Харьковской области и им грозит тюремный срок, не соответствуют действительности», — сообщил Минобр со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова.

Военно-гражданская администрация Харьковской области тоже опровергла информацию о том, что в регионе преподавали учителя из России. Кроме того, чиновники отметили, что не знают о перспективах местных педагогов, которые решили придерживаться российских образовательных программ.

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В Министерстве просвещения РФ подчеркнули, что учителей, которые решили покинуть регион, приняли в школах Краснодарского края, Ростовской и Белгородской областях.

Как отреагировала Россия?

Представительство РФ при ЮНЕСКО призвало организацию разобраться в ситуации.

«Обращаем внимание ЮНЕСКО на чистки в сфере образования на Украине. Совершено покушение на ректора Херсонского госуниверситета Татьяну Томилину. Поступают угрозы в адрес учителей в Харьковской области. Их хотят посадить в тюрьму на 15 лет за преподавание по российской программе», — цитирует ТАСС.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту задержания украинскими военными в Харьковской области учителей, преподававших по российским учебным программам.  

«Представителями киевского режима данная деятельность квалифицирована как преступление, организовано их уголовное преследование», — прокомментировали в Следственном комитете.

При этом имена задержанных учителей не сообщают. 

Что ещё происходит в подшефном Кубани регионе, читайте здесь.

Школа

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