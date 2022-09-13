Бастрыкин решил возбудить уголовное дело после задержания учителей в Харьковской области. Что происходит?

СМИ сообщили о задержании военными учителей в Харьковской области, подшефной Краснодарскому краю. Что говорят власти РФ?

Что случилось? 10 сентября украинский депутат Алексей Гончаренко сообщил о задержаниях российских учителей в Харьковской области. 12 сентября вице-премьер Украины Ирина Репещук рассказала украинскому изданию, что двух задержанных будут судить за нарушение законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины, максимальное наказание — лишение свободы на 12 лет). При этом рассматривать педагогов в качестве военнопленных с возможностью для обмена Киев не собирался. Официальные российские источники это заявление не публиковали, но отреагировали на него.

Напомним, в августе Краснодарский край взял шефство над Харьковской областью. После отставки туда отправился экс-мэр Краснодара Андрей Алексеенко. Ранее Минобороны РФ писало о «перегруппировке» войск в регионе.

Были ли учителя? 13 сентября Минпросвещения России заявило, что с начала учебного года местные учителя работали в 90 школах Харьковской области. «Все учителя [из России], которые отправились преподавать на освобожденные территории, сейчас находятся там, где ситуацию контролируют российские военные, военные Донецкой и Луганской народных республик. Российские учителя находятся под защитой. Заявления о том, что они привлечены к ответственности в Харьковской области и им грозит тюремный срок, не соответствуют действительности», — сообщил Минобр со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова. Военно-гражданская администрация Харьковской области тоже опровергла информацию о том, что в регионе преподавали учителя из России. Кроме того, чиновники отметили, что не знают о перспективах местных педагогов, которые решили придерживаться российских образовательных программ.

В Министерстве просвещения РФ подчеркнули, что учителей, которые решили покинуть регион, приняли в школах Краснодарского края, Ростовской и Белгородской областях. Как отреагировала Россия? Представительство РФ при ЮНЕСКО призвало организацию разобраться в ситуации. «Обращаем внимание ЮНЕСКО на чистки в сфере образования на Украине. Совершено покушение на ректора Херсонского госуниверситета Татьяну Томилину. Поступают угрозы в адрес учителей в Харьковской области. Их хотят посадить в тюрьму на 15 лет за преподавание по российской программе», — цитирует ТАСС. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту задержания украинскими военными в Харьковской области учителей, преподававших по российским учебным программам. «Представителями киевского режима данная деятельность квалифицирована как преступление, организовано их уголовное преследование», — прокомментировали в Следственном комитете. При этом имена задержанных учителей не сообщают.