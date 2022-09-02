В конце августа СМИ сообщили о наступлении военных Украины в Харьковской области, где планировали, но теперь откладывают референдум о присоединении к РФ. Юга.ру собрали сведения о происходящем в регионе, подшефном Краснодарскому краю

Боевые действия Судя по публикациям российских государственных изданий — например, «Первого канала», «Вести.Ру» и RT, 29-30 августа Вооруженные силы Украины начали наступления по ряду направлений, в том числе — в Харьковской и Херсонской областях (о шефстве над ее Геническим районом заявлял глава Адыгеи Мурат Кумпилов 3 августа). В то же время телеграм-каналы, защищающие интересы РФ в зоне СВО, стали публиковать посты с описаниями, фото и видео обстрелов ВСУ городов Харьковской и Херсонской областей.

Политика, экономика и образование В регионе используется бивалютная система — расплачиваться можно как украинской гривной, так и российским рублем. С 1 сентября в школах Харьковской области, подконтрольной РФ, преподавание началось на русском языке с сохранением украинского. Чиновники сферы образования пояснили, что украинскому языку отведут два часа в неделю против пяти русскому. Украинской литературе будет посвящен один час, русской — три. 20 августа РИА «Новости» сообщило о том, что российские власти Харьковской области намерены изучить мнение ее жителей о референдуме. Об этом изданию сообщил глава администрации области Виталий Ганчев. Если верить его словам, для него «самое главное — все-таки прислушаться к мнению людей».

«Серьезные обстрелы по городу»: Мэр Краснодара посетил Харьковскую область в рамках шефства

28 августа телеграм-канал военно-гражданской администрации Волчанского района на севере Харьковской области опубликовал фрагменты брифинга, во время которого депутат «Единой России» Евгений Евтушенко начал сбор петиций за общий референдум в Волчанске. Он сказал, что «в бюллетенях будет два варианта выбора: либо присоединение к РФ, либо автономная независимость освобожденных территорий. Сбор петиций начнем завтра, а референдум, надеюсь, начнется уже в октябре этого года». Судя по пяти источникам РБК в администрации президента, в Кремле уже не рассчитывают на оптимистичный сценарий — провести референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях в сентябре. Сейчас речь идет скорее об октябре или ноябре. Алексеенко & Харьковщина Напомним, 30 июля Андрей Алексеенко начал контролировать гуманитарную помощь Купянску — городу в зоне СВО. Он уточнил, что губернатор Вениамин Кондратьев поручил ему координировать «шефство, которое Краснодарский край взял над Харьковской областью». 19 августа Алексеенко досрочно покинул пост мэра Краснодара, чтобы возглавить Совет министров Харьковской области. 17 августа он прекратил вести свой телеграм-канал, где регулярно рассказывал о мэрской работе. 26 августа в эфире «Соловьев Live» Алексеенко заявил о помощи РФ в восстановлении дорог и строительстве школ в Харьковской области в зоне СВО. То же чиновник говорил во время визита в регион 10 августа. Гуманитарная помощь 19 августа редакция Юга.ру получила официальный ответ от администрации Краснодарского края на запрос о том, как организовано шефство над субъектами в зоне СВО и из какого бюджета на это выделяются деньги. Вместо ответов на заданные вопросы, пресс-служба администрации сообщила о 25 гуманитарных конвоях в Донецкую и Луганскую народные республики и в Харьковскую область. «Всего передано 956 тонн груза, из них 178 тонн — в Харьковскую область. Это продукты первой необходимости, лекарства, подушки, одеяла, средства гигиены, стройматериалы и спортивные тренажеры». Еще чиновники рассказали об «оздоровлении» порядка 500 детей из подшефного региона в детском лагере «Медвежонок» под Геленджиком.

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