Российские власти в Купянске заявили об эвакуации детей и женщин из-за обстрелов

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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  • Мост над ж/д путями в центре Купянска © Скриншот yandex.ru/maps
    Мост над ж/д путями в центре Купянска © Скриншот yandex.ru/maps

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил об эвакуации детей и женщин из-за обстрелов со стороны Украины

Как сообщали Юга.ру, в конце июля Краснодарский край заявил о шефстве над Харьковской областью в зоне СВО, а экс-мэр Краснодара Андрей Алексеенко начал контролировать гуманитарную помощь Купянску. 19 августа он досрочно покинул пост мэра, чтобы возглавить Совет министров Харьковской области.

В конце августа российские СМИ сообщили о наступлении военных Украины в Харьковской области, а телеграм-каналы, защищающие интересы РФ в зоне СВО, стали публиковать посты с описаниями, фото и видео обстрелов ВСУ городов Харьковской и Херсонской областей. В то же время РБК по пяти источникам в администрации президента заключил, что в Кремле уже не рассчитывают на оптимистичный сценарий — провести референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях в сентябре. Сейчас речь идет скорее об октябре или ноябре.

8 сентября РИА «Новости» процитировало телеграм-канал военно-гражданской администрации региона, где ее глава Виталий Ганчев заявил: «На сегодняшний день в Купянске складывается такая ситуация, что мы вынуждены обеспечить эвакуацию населения, по крайней мере детей, женщин. <...> Постоянные ракетные атаки со стороны вооруженных формирований Украины».

Полгода назад Россия начала военную спецоперацию на территории Украины:

До сих пор ни украинская, ни российская армии официально не комментировали контрнаступление ВСУ в Харьковской области. Последним на данный момент упоминанием Минобороны РФ боевых действий на этом направлении было заявление 30 августа о том, что в Николаевской и Херсонской областях «очередная попытка наступательных действий противника с треском провалилась».

Напомним, о шефстве над Херсонской областью 3 августа заявлял глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Андрей Алексеенко Международные отношения политика Украина

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