Как сообщали Юга.ру, в конце июля Краснодарский край заявил о шефстве над Харьковской областью в зоне СВО, а экс-мэр Краснодара Андрей Алексеенко начал контролировать гуманитарную помощь Купянску. 19 августа он досрочно покинул пост мэра, чтобы возглавить Совет министров Харьковской области.

В конце августа российские СМИ сообщили о наступлении военных Украины в Харьковской области, а телеграм-каналы, защищающие интересы РФ в зоне СВО, стали публиковать посты с описаниями, фото и видео обстрелов ВСУ городов Харьковской и Херсонской областей. В то же время РБК по пяти источникам в администрации президента заключил, что в Кремле уже не рассчитывают на оптимистичный сценарий — провести референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях в сентябре. Сейчас речь идет скорее об октябре или ноябре.

8 сентября РИА «Новости» процитировало телеграм-канал военно-гражданской администрации региона, где ее глава Виталий Ганчев заявил: «На сегодняшний день в Купянске складывается такая ситуация, что мы вынуждены обеспечить эвакуацию населения, по крайней мере детей, женщин. <...> Постоянные ракетные атаки со стороны вооруженных формирований Украины».