Мэр Краснодара досрочно подал в отставку. Что случилось?

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко уходит со своего поста. Он руководил городской администраций меньше года

18 августа стало известно, что мэр Краснодара Андрей Алексеенко досрочно подал в отставку. Его заявление депутаты рассмотрят на внеочередном заседании городской Думы 19 августа.

Уход Алексеенко связан с переходом на новую должность. Напомним, 17 августа Владимир Соловьев заявил в своем телеграм-канале, что мэр Краснодара возглавит кабмин Харьковской области

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Ранее Краснодарский край взял шефство над Купянском в Харьковской области. Алексеенко уточнил, что губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил ему координировать эту работу. А 10 августа мэр посетил Купянск. Он ездил туда, чтобы оценить ущерб, который нанесли городской инфраструктуре боевые действия.

Андрей Алексеенко занимает должность мэра Краснодара менее года. Он вступил на пост 17 ноября 2021 года. А еще через месяц его начали подозревать в получении взятки в виде ружья.

Андрей Алексеенко Кадровые перестановки

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