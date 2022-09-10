Минобороны России заявило о перегруппировке войск в подшефной Кубани Харьковской области

Перегруппируют российские войска в районах Балаклеи и Изюма

Сегодня, 10 сентября, Министерство обороны РФ заявило о перегруппировке войск на Харьковском направлении. Сообщения об этом появились в Telegram-канале ведомства.

Россия выводит силы из Изюма и Балаклеи. В ведомсве уверяют, что перегруппировку производили в течении трёх суток «для наращивания усилий на Донецком направлении».

В конце июля Краснодарский край заявил о шефстве над Харьковской областью в зоне СВО, а экс-мэр Краснодара Андрей Алексеенко начал контролировать гуманитарную помощь Купянску. 19 августа Алексеенко досрочно покинул пост мэра, чтобы возглавить Совет министров Харьковской области.

В конце августа российские СМИ стали писать о контрнаступлении военных Украины на Харьковскую область. В сентябре в Купянске заявили об эвакуации.

8 сентября РИА «Новости» процитировало телеграм-канал военно-гражданской администрации региона, где ее глава Виталий Ганчев заявил: «На сегодняшний день в Купянске складывается такая ситуация, что мы вынуждены обеспечить эвакуацию населения, по крайней мере детей, женщин. <...> Постоянные ракетные атаки со стороны вооруженных формирований Украины».

Разместить детей и женщин планировали в санаториях Краснодарского края.

Сегодня Виталий Ганчев рекомендовал эвакуироваться уже всем жителям области.

Ранее Юга.ру писали о том, что казачий полковник рассказал, что к началу СВО его отряд готовили два месяца.