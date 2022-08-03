Власти Адыгеи заявили о шефстве над районом Херсонской области в зоне СВО

Напомним, 30 июля мэр Краснодара начал контролировать сбор и отправку гуманитарной помощи Купянску — городу в зоне специальной военной операции. Он уточнил, что губернатор Вениамин Кондратьев поручил ему координировать «шефство, которое Краснодарский край взял над Харьковской областью». 1 августа Юга.ру направили краевой и городской администрациям вопросы о том, как организовано шефство над Купянском в Краснодаре и из какого бюджета выделены деньги. К вечеру 3 августа мы пока не получили ответы.



3 августа в своем телеграм-канале Кумпилов написал о поездке в подшефный Генический район. Он ознакомился с ситуацией в социальной сфере и экономике и поговорил с жителями и военными.



«Определили первоочередные задачи по восстановлению мирной жизни в районе: подготовка школ и детских садов к новому учебному году, налаживание работы больниц и мобильных медицинских бригад, помощь аграриям в организации производства и переработки, восстановление инфраструктуры и разрушенных домов. Также в ближайшее время в оздоровительных лагерях Адыгеи отдохнут 500 школьников Генического района. С председателем правительства Херсонской области Сергеем Елисеевым выстроили дорожную карту, обговорили, какую поддержку может оказать республика», — рассказал Кумпилов.

За последние месяцы многие регионы РФ объявили о помощи муниципалитетам Донецкой и Луганской народных республик. 31 мая «Ведомости» пояснили: «О запуске этого процесса по решению президента 19 мая заявлял первый замруководителя кремлевской администрации Сергей Кириенко, курирующий ДНР и ЛНР со стороны Кремля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 20 мая уточнял, что регионы могут сами оказывать поддержку ДНР и ЛНР, юридических документов для этого не требуется: «Регионы по своему усмотрению <...> могут брать в подшефные другие регионы». В координации этой работы тем не менее участвует Москва».

30 июля РБК написал, что «37 российских регионов согласились помочь в восстановлении пострадавших районов ДНР и ЛНР. Пока речь идет о тех районах, которые уже контролируются российскими войсками и народной милицией. Еще два региона собрались сотрудничать с районами Запорожской области, часть которой также находится под контролем российских военных».