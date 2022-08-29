Краснодарский край отправит в школы Харьковской области российские учебники

29 августа губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что вечером в школы Харьковской области отправят семь тысяч учебников по основным предметам

В своем телеграм-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что вечером 29 августа край отправит в Харьковскую область в зону СВО, семь тысяч учебников по основным образовательным предметам. По ним с 1 сентября уже будут заниматься в школах области.

«Это книги по основным предметам общего образования, в их числе и учебники по истории. Важно, чтобы дети со школьной скамьи изучали традиции и культуру своих предков, знали реальную историю. Чтобы никому и ни под каким предлогом не позволить её переписать», — поделился Вениамин Кондратьев.

На прошлой неделе стало известно, что Краснодарский край поможет отстроить в Харьковской области три разрушенные в ходе боёв школы. Об этом рассказал Андрей Алексеенко. Он возглавил кабинет министров Харьковской области. Ещё 19 августа Алексеенко сложил полномочия мэра Краснодара и отправился в подшефный Кубани регион на территорию спецоперации.

На прошлой неделе Юга.ру подготовил обзор о том, как изменился Краснодарский край за полгода СВО.