Не только море. МТС составила рейтинг самых популярных туристических мест Краснодарского края и Адыгеи

Партнерский Адыгея, Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

МТС на основе анализа больших данных сформировала список наиболее посещаемых туристических локаций Краснодарского края и Адыгеи среди жителей двух регионов

Большинство кубанцев этим летом не покидают пределы края и по причине плотного дорожного трафика крайне редко ездят на море. При этом жители региона стали более активно посещать места, где можно интересно и необычно провести выходные. Хитами туристических локаций по посещаемости стали винодельни.

Винные маршруты Кубани:

Первое место с самым большим интернет-трафиком — винзавод «Кубань-Вино» в станице Старотитаровской. Кроме местных гостей, здесь часто бывают туристы из других регионов — проездом по пути на побережье.

Следующей по посещаемости стала винодельня «Мысхако», расположенная в одноименном поселке. Сюда любят заглядывать жители Новороссийска, Геленджика, Анапы, а также гости этих курортов.

  • © Елена Синеок, ЮГА.ру
    © Елена Синеок, ЮГА.ру
  • © Елена Синеок, ЮГА.ру
    © Елена Синеок, ЮГА.ру

Замыкает тройку туристических локаций Горячий Ключ. Жители Краснодара и близлежащих районов ценят это место за возможность погулять в Дантовом ущелье, подняться на скалу Петушок, отдохнуть у реки.

  • Дантово ущелье © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Дантово ущелье © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В пятерку любимых мест отдыха у жителей Краснодарского края и Адыгеи входят также горные районы. Стабильно высокий трафик по выходным создают поселки Гуамка, Мезмай и Каменномостский.

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

«МТС в 2022 году закончила масштабную программу рефарминга, которая охватила сотни километров территорий от Сочи до Ейска. Благодаря такому апдейту ресурсов сетей мы смогли увеличить емкость сети 4G, нарастить скорости интернета и минимизировать вопросы с высокой нагрузкой на сети в курортный сезон. Кроме того, программа позволила достаточно быстро развернуть и усилить сети 4G на больших сельских территориях, обеспечивая скоростной интернет в малых и даже отдаленных населенных пунктах», — отметил директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.

Для тех, кто ищет интересные варианты отдыха в пределах Краснодарского края, Юга.ру и МТС выпустили несколько полезных гидов:

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