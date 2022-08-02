Не только море. МТС составила рейтинг самых популярных туристических мест Краснодарского края и Адыгеи

МТС на основе анализа больших данных сформировала список наиболее посещаемых туристических локаций Краснодарского края и Адыгеи среди жителей двух регионов

Большинство кубанцев этим летом не покидают пределы края и по причине плотного дорожного трафика крайне редко ездят на море. При этом жители региона стали более активно посещать места, где можно интересно и необычно провести выходные. Хитами туристических локаций по посещаемости стали винодельни.

Первое место с самым большим интернет-трафиком — винзавод «Кубань-Вино» в станице Старотитаровской. Кроме местных гостей, здесь часто бывают туристы из других регионов — проездом по пути на побережье.

Следующей по посещаемости стала винодельня «Мысхако», расположенная в одноименном поселке. Сюда любят заглядывать жители Новороссийска, Геленджика, Анапы, а также гости этих курортов.

© Елена Синеок, ЮГА.ру

© Елена Синеок, ЮГА.ру

Замыкает тройку туристических локаций Горячий Ключ. Жители Краснодара и близлежащих районов ценят это место за возможность погулять в Дантовом ущелье, подняться на скалу Петушок, отдохнуть у реки.

Дантово ущелье © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В пятерку любимых мест отдыха у жителей Краснодарского края и Адыгеи входят также горные районы. Стабильно высокий трафик по выходным создают поселки Гуамка, Мезмай и Каменномостский.

© Фото Елены Синеок, Юга.ру