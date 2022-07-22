19 июля музыкант Юрий Лоза рассказал о поездке в Крым на машине через Краснодарский край

Лоза опубликовал в своем фейсбуке* пересказ истории своего родственника, который выехал в Крым днем 17 июля: «Дороги в Крым как не было, так и нет, есть направление. По всей трассе М4 идет сплошной поток, заправки перегружены, туалеты работают через раз, очереди везде и всюду. Настоящие проблемы начинаются в Ростовской области — покрытие местами плохое, ремонты останавливают движение на часы. <...> После съезда с трассы начинается Кубань, которая вообще не едет. Навигатор худо-бедно протащил моего знакомого аж через Анапу, причем дважды выгоняя на грунтовку, из-за чего добираться от трассы до распиаренного моста пришлось весь день», — передал Лоза. Его собеседник заметил, что ездить по Крыму легче, так как машин там меньше. Музыкант подытожил пост советом держаться от бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева и добавил: «По заявлениям правительства, на строительство дорог выделены астрономические суммы, но они уходят на приоритетные направления, вроде новых колец вокруг Москвы». Под постом пользователи заверяли, что дороги по M4 идеальные и даже шикарные, с Крымом все отлично, а весь рассказ — ложь и провокация. Один комментатор посоветовал товарищу меньше курить за рулем, а другой предположил, что водитель двигался на маленьком плоту.

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Поэтому 20 июля Лоза решил выпустить пояснение, которое подытожил просьбой «не обвинять меня в сгущении красок — если вы куда-то добрались с ветерком, то знайте, что не всем так повезло». Тем не менее, он расширил и описание проблем: «Трасса М4 никогда не будет достроена, потому что проходит через Ростовскую область. Ремонты там не заканчиваются никогда — это просто кормушка. Сейчас идет реконструкция моста в городке Каменск-Шахтинский. <...> Этот мост останавливает поток и создает многокилометровую пробку, после которой многие водители хотят заправиться, пописать, поесть и отдохнуть. Так вот, в этом городке только лукойловских заправок — три! Ну и мотели с едальнями тоже в изобилии».

Часть поста была посвящена и дорогам Краснодарского края: «[Крымский] мост красивый, спору нет, но выставочные 60 километров трассы были сданы вместе с ним, а нормальной дороги до Краснодара за три года так и не появилось. Финансирование практически закончилось, техника по большей части стоит на обочине, а бедолаги водители отрезок в 250 километров ползут по Кубани порой весь день». Как сообщали Юга.ру, 18 июля в Славянске-на-Кубани мужчина пытался перегородить проезд машинам туристов, которые пытались объехать пробку на трассе по городским улицам. Для этого он вынес на дорогу трубу и скамейку. В октябре 2021 года Юга.ру писали о планах «Автодора» построить на трассе из Краснодара в Крым около 50 мостов, путепроводов и 10 развязок. На сайте компании есть обновляемая таблица, где указаны участки и сроки ремонтов трасс. На 21 июля там перечислены 20 участков трассы M4 «Дон», где по разным причинам ограничено движение, снижена разрешенная скорость или введено реверсивное движение. В декабре губернатор Краснодарского края заявил, что дорожный фонд региона в 2022 году составит 37,9 млрд рублей. На эти деньги планировали построить и отремонтировать около 300 км дорог. В апреле 2022-го глава «Автодора» рассказал о планах построить трассу между Джубгой и Сочи за 1,4 трлн рублей.