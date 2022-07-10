«Несусветнейший коллапс». В сети появилось видео пробки на подъезде к озеру Рица в Абхазии
10 июля в телеграм-канале «Сочи №1» появилось видео очевидца, который снял затор на дороге к озеру Рица в Абхазии
В разгар курортного сезона многие россияне выбрали отдых в соседней Абхазии. Одно из популярных и самых красивых туристических мест республики — горное озеро Рица. Оно красиво в любое время года, но особенно большой поток туристов сюда устремляется летом.
Расстояние от Гагры до озера Рица — около 58 км, время в пути почти полтора часа. От Сочи — 121 км и чуть меньше двух с половиной часов. Этим объясняется большое количество желающих съездить туда на выходных.
Автор видео комментирует происходящее словами «просто жесть, несусветнейший коллапс» и добавляет «мы даже пешком не можем пройти». Автомобили в оба направления стоят так плотно друг к другу и к дорожному ограждению, что для того, чтобы пройти, надо залезать на каменную ограду. Машины на видео вообще не двигаются, просто стоят на месте.
На момент публикации, судя по сервисам онлайн-карт, самые длинные пробки в направлении Сочи собрались на выезде из Туапсе, в районах Лазаревского и Лоо.
Что касается других участков трасс по направлению к побережью Черного моря в Краснодарском крае, багровые участки видны на развилке перед Джубгой и за ней, в Новомихайловском, на участке от Архипо-Осиповки в сторону Геленджика. За ним стоит дорога в районе Марьиной рощи. Забита машинами трасса А-146 в районе Нижнебаканского, а также не доезжая от Краснодара до Крымска. Дорога на Анапу, Тамань и к Крымскому мосту стоит в районах от станицы Анастасиевской до хутора Коржевского, колхоза «Светлый путь» и станицы Курчанской (о ремонте, который продлится почти до конца года, Юга.ру писали здесь). Подъезды к станицам Голубицкой и Старотитаровской тоже показаны бордовым цветом.
Больше фотографий озера Рица и других абхазских достопримечательностей смотрите в репортаже Елены Синеок «Туристическая Абхазия».
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