Власти Кубани хотят отменить на краевых дорогах все реверсы

Краснодарский край

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  • © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру
    © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил убрать на дорогах Кубани все участки реверсивного движения. Но есть нюанс

По словам Кондратьева, в крае во время курортного сезона рассчитывают принять около 17 млн туристов. Так как многие из них поедут на юг на личных автомобилях (из-за закрытых аэропортов), нагрузка на дороги возрастет. Губернатор поручил убрать участки с реверсивным движением на трассах. Но полностью отказываться от ремонта дорог в крае не будут.

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«Основные ремонтные работы должны идти в вечернее или ночное время, чтобы не препятствовать движению транспорта», — сказал Кондратьев.

По словам вице-губернатора Кубани Александра Трембицкого, основные реверсы на дорогах уже убрали.

«Оставшиеся снимем до 1 июня. На участке Джубга-Сочи могут возникнуть проблемы в случае схода оползней. Если будет необходимо ввести реверсивное движение, то его будут осуществлять только вручную, чтобы снизить заторы», — сказал заместитель главы края.

Вениамин Кондратьев дорога на курорт Ремонт дорог Транспорт

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