Власти Кубани хотят отменить на краевых дорогах все реверсы

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил убрать на дорогах Кубани все участки реверсивного движения. Но есть нюанс

По словам Кондратьева, в крае во время курортного сезона рассчитывают принять около 17 млн туристов. Так как многие из них поедут на юг на личных автомобилях (из-за закрытых аэропортов), нагрузка на дороги возрастет. Губернатор поручил убрать участки с реверсивным движением на трассах. Но полностью отказываться от ремонта дорог в крае не будут.

«Основные ремонтные работы должны идти в вечернее или ночное время, чтобы не препятствовать движению транспорта», — сказал Кондратьев.

По словам вице-губернатора Кубани Александра Трембицкого, основные реверсы на дорогах уже убрали.