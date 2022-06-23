В Краснодарском крае строят новый мост через реку Кубань. Он станет частью скоростной трассы

На Кубани рядом с Темрюком строят километровый мост на трассе А-289, он станет частью дороги, по которой от Краснодара до Крыма можно будет доехать за два часа

Протяженность новой трассы будет равняться 119 км, она пройдёт от Краснодара до хутора Белый в Темрюкском районе. На трассе построят 49 искусственных сооружений, среди которых мосты через реку Протока и Кубань, разноуровневые развязки, путепроводы и надземный пешеходный переход. О строительстве трассы рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края. Она позволит разгрузить существующую дорогу на Крым и пустить транспортный поток в обход населенных пунктов. Путь из Краснодара до Крымского моста будет занимать около двух часов. Сейчас рабочие заканчивают строить мост через реку Кубань в районе Темрюка.

«Мост будет состоять из 18 опор, из них уже 12 полностью готовы. На остальных сооружают монолитные железобетонные конструкции. Фундаменты опор состоят из двух тысяч забивных призматических свай, погруженных на глубину до 30 метров. Рабочие уже завершили строительство опор и сборку металлоконструкций десяти пролетных строений: по 5 с каждого берега. На собранных пролетных строениях начали устраивать монолитную железобетонную плиту. Специалисты смонтировали стапельную площадку для дальнейшей надвижки пролетных строений над руслом реки Кубань», — сообщают в ФКУ Упрдор «Тамань».

Что за трасса? Скоростную трассу от Краснодара до Керчи строят в два этапа (сейчас идут работы над первым этапом, от Краснодара до Темрюка). Она охватит несколько населенных пунктов: Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — автомобильная дорога А-290 Новороссийск — Керчь. Расчетная пропускная способность новой трассы — 40 тыс. автомобилей в сутки. Завершить строительство планируют к концу 2024 года.

О строительстве трассы договорились ещё в 2019 году. В марте 2020 года был заключен госконтракт на реализацию первого этапа строительства нового автоподхода. Проект участка дороги трассы А-289 оценили в 59 млрд рублей. 1 июля 2021 года в хуторе Белом Темрюкского района Краснодарского края заложили памятный камень в честь старта строительства. В апреле Росавтодор рассказал, что на месте строительства трассы в Славянском районе обнаружили грунтовый могильник площадью 5 тыс. кв. метров. Это захоронение поставили на государственный учет. Все культурные ценности, найденные при раскопках, передали в музей.

Ранее Юга.ру рассказывали, какие трассы планируют построить в Краснодарском крае и сколько денег на это могут потратить. Один из последних проектов, утвержденных правительством — дорога из Кавминвод на Черноморское побережье. Её строительство обсуждали с 2016 года. За несколько лет предполагаемая стоимость дороги успела вырасти с 65 млрд рублей до 91 млрд рублей.