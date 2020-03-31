На Кубани заключили госконтракт на строительство первого этапа дороги Краснодар — Керчь за 59 млрд рублей

Краснодарский край, Крым

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Управление федеральных автодорог «Тамань» в марте заключило госконтракт на реализацию первого этапа строительства нового автоподхода по территории Краснодарского края к Крымскому мосту

Стоимость контракта на строительство первого этапа дороги «А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — автомобильная дорога А-290 Новороссийск — Керчь» составила 59 млрд рублей. Работы будет выполнять ООО «Трансстроймеханизация», собственником которой выступает ПАО «Мостотрест». Сдать объект подрядчики должны будут в 2024 году. 

Первый этап автодороги имеет протяженность 68 км и идет от хутора Белого до Славянска-на-Кубани. Отмечается, что трасса пройдет по новому направлению.

«Существующая дорога имеет в основном две полосы движения в обоих направлениях и проходит через несколько населенных пунктов. Это приводит к многочисленным заторам, особенно в курортный сезон. Проблема будет решена благодаря устройству четырехполосной проезжей части и строительству сразу нескольких сооружений», — сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Тамань».

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На втором этапе планируется построить участок от Славянска-на-Кубани до Краснодара. Как писали Юга.ру, общая стоимость проекта оценивалась в 87 млрд рублей. Протяженность трассы составит 119 км.

Напомним, сейчас из Краснодара к Крымскому мосту можно добраться по трассе А-289, которая идет из Краснодара через Славянск-на-Кубани и Темрюк. Еще одна дорога ведет к Крымскому мосту через Крымск и Джигинку. Новая трасса будет проходить ближе к Крымску.

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