На Кубани заключили госконтракт на строительство первого этапа дороги Краснодар — Керчь за 59 млрд рублей

Управление федеральных автодорог «Тамань» в марте заключило госконтракт на реализацию первого этапа строительства нового автоподхода по территории Краснодарского края к Крымскому мосту

Стоимость контракта на строительство первого этапа дороги «А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — автомобильная дорога А-290 Новороссийск — Керчь» составила 59 млрд рублей. Работы будет выполнять ООО «Трансстроймеханизация», собственником которой выступает ПАО «Мостотрест». Сдать объект подрядчики должны будут в 2024 году.

Первый этап автодороги имеет протяженность 68 км и идет от хутора Белого до Славянска-на-Кубани. Отмечается, что трасса пройдет по новому направлению.

«Существующая дорога имеет в основном две полосы движения в обоих направлениях и проходит через несколько населенных пунктов. Это приводит к многочисленным заторам, особенно в курортный сезон. Проблема будет решена благодаря устройству четырехполосной проезжей части и строительству сразу нескольких сооружений», — сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Тамань».