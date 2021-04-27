При строительстве трассы Краснодар — Керчь нашли могильник площадью 5 тыс. кв. метров

Росавтодор 26 апреля рассказал, что на месте строительства трассы в Славянском районе обнаружили грунтовый могильник площадью 5 тыс. кв. метров

Напомним, в январе Росавтодор сообщил, что в 2021 году собирается начать строительство скоростной трассы Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — дорога А-290 Новороссийск — Керчь, благодаря которой путь из краевого центра до Крымского моста сократится до двух часов. А в феврале Главгосэкспертиза одобрила проект магистрали.

26 апреля в пресс-службе Росавтодора рассказали, что на месте строительства трассы А-289 в Славянском районе специалисты обнаружили одиночное захоронение средневекового воина, а затем они открыли средневековый грунтовый могильник площадью около 5 тыс. кв. метров. Ранее о нём ничего не было известно.

Геофизики обработали территорию более 10 тыс. кв. метров и зафиксировали неизвестные магнитные аномалии. В одной из точек локализации археологи обнаружили второе кремационное погребение средневекового воина.

Это захоронение поставят на государственный учет и дадут ему название «Грунтовый могильник «Староредутский». Все культурные ценности, найденные при раскопках, передадут в музей.