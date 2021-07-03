На Кубани начали строить трассу Краснодар — Керчь

Новая четырехполосная федеральная трасса будет вести от Краснодара мимо Славянска-на-Кубани и Темрюка в Керчь. Ее протяженность составит 119 км. Для дороги планируется построить два моста через реки Кубань и Протока, 10 разноуровневых развязок и 15 путепроводов, более 30 мостов и 160 малых искусственных сооружений и 11 площадок отдыха. Расчетная пропускная способность новой трассы — 40 тыс. машин в сутки.

Главный инженер ФКУ Упрдор «Тамань» Никита Храпов сообщил, что работы ведутся почти на всем протяжении трассы одновременно. Уже обустроены складские и технологические площадки и проложены подъездные пути. Сейчас строители снимают верхний почвенно-растительный слой и изучают территорию на наличие взрывоопасных предметов и археологических находок.



Завершить строительство трассы планируется к концу 2024 года. Дорога должна сократить путь из Краснодара до Крымского моста до двух часов.