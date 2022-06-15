На курорте «Роза Хутор» открылась фотовыставка о горной природе

17 июня местные фотохудожники расскажут о своих работах в горах Сочи

15 июня в горах Сочи открыли пятую выставку, посвященную природе долины Мзымты. Фотоинсталляцию разместил курорт «Роза Хутор» на Романовом мосту. Выставка состоит из работ местных фотографов: Ивана Головина, Татьяны Лещинской, Ильи Гладких, Александра Романенко. «В этот раз вместе с фотохудожниками мы смотрим на человека, крошечного на фоне горных вершин, но с таким огромным внутренним миром. Наблюдая за драматичной сменой времен года, за яркими рассветами и закатами, мы впечатляемся монументальным спокойствием и магнетизмом горной природы, проникаемся ее незабываемой атмосферой», — поделился директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию курорта «Роза Хутор» Дмитрий Колосов.

© Фото Татьяны Лещинской, предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

© Фото Ивана Головина, предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

Двое из четырех участников выставки — практикующие горные гиды. Уроженец Тольятти Иван Головин несколько лет профессионально водит туристические группы. «Путь фотографа я начал, снимая городские пейзажи с петербургских​ крыш. В горах Сочи я также поднимаюсь на высоту, только теперь на вершины гор, и снимаю открывающиеся пейзажи», — рассказал Головин. Татьяна Лещинская приехала на юг из Челябинска. «Горные ландшафты для меня — возможность увидеть то, что не видят многие. Далеко не каждый готов выбраться из теплого спальника и палатки в час ночи, набирая сотни метров высоты с немалым грузом фототехники на плечах», — отметила Лещинская.

Вечером 17 июня фотографы расскажут гостям курорта, какие места запечатлели на фото и почему, куда хотят попасть в сезон горных походов. Встреча пройдет в лектории клуба «Спорт-марафон» на набережной Панорама, 4. Увидеть произведения художников на Романовом мосту можно до конца лета. Потом они украсят офисы «Розы Хутор», чтобы напоминать сотрудникам и посетителям о красоте природы и общей цели — ее сохранить.