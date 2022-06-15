На курорте «Роза Хутор» открылась фотовыставка о горной природе
17 июня местные фотохудожники расскажут о своих работах в горах Сочи
15 июня в горах Сочи открыли пятую выставку, посвященную природе долины Мзымты. Фотоинсталляцию разместил курорт «Роза Хутор» на Романовом мосту.
Выставка состоит из работ местных фотографов: Ивана Головина, Татьяны Лещинской, Ильи Гладких, Александра Романенко.
«В этот раз вместе с фотохудожниками мы смотрим на человека, крошечного на фоне горных вершин, но с таким огромным внутренним миром. Наблюдая за драматичной сменой времен года, за яркими рассветами и закатами, мы впечатляемся монументальным спокойствием и магнетизмом горной природы, проникаемся ее незабываемой атмосферой», — поделился директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию курорта «Роза Хутор» Дмитрий Колосов.
Двое из четырех участников выставки — практикующие горные гиды. Уроженец Тольятти Иван Головин несколько лет профессионально водит туристические группы.
«Путь фотографа я начал, снимая городские пейзажи с петербургских крыш. В горах Сочи я также поднимаюсь на высоту, только теперь на вершины гор, и снимаю открывающиеся пейзажи», — рассказал Головин.
Татьяна Лещинская приехала на юг из Челябинска.
«Горные ландшафты для меня — возможность увидеть то, что не видят многие. Далеко не каждый готов выбраться из теплого спальника и палатки в час ночи, набирая сотни метров высоты с немалым грузом фототехники на плечах», — отметила Лещинская.
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Вечером 17 июня фотографы расскажут гостям курорта, какие места запечатлели на фото и почему, куда хотят попасть в сезон горных походов. Встреча пройдет в лектории клуба «Спорт-марафон» на набережной Панорама, 4.
Увидеть произведения художников на Романовом мосту можно до конца лета. Потом они украсят офисы «Розы Хутор», чтобы напоминать сотрудникам и посетителям о красоте природы и общей цели — ее сохранить.
Как писали Юга.ру, в мае 2021 года на курорте «Роза Хутор» прошла выставка фоторабот о красоте Западного Кавказа.
Напомним, курорт бережно относится к окружающей среде, учит этому клиентов и работников. Так, за два года на «Розе Хутор» собрали более 80 тонн вторсырья. В 2021 году курорт инициировал разработку «Зеленого кода» для туризма, а зимой отчитался об успехах в устойчивом развитии. В феврале раздельный сбор отходов организовали в клиентской зоне.